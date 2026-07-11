В Краснодаре работают 58 заправок 11 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на утро 11 июля в Краснодаре продолжают работать 58 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива остается напряженной: часть АЗС отпускает бензин только в баки автомобилей, еще 45 временно не реализуют топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

По актуальным данным, бензин АИ-92 есть на 43 автозаправках города, АИ-95 - на 40, АИ-100 - на 15. Дизельное топливо доступно на 53 АЗС. В течение дня ситуация может меняться по мере поступления новых партий топлива и увеличения спроса.

Где заправиться в Краснодаре 11 июля 2026

Заправиться сейчас можно на станциях крупных федеральных и региональных сетей. Работают «Роснефть» на улицах Селезнева, Московской, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской и Уральской. Продолжают работу АЗС «Лукойл» на улицах Тургенева, проспекте Чекистов, Уральской, Крылатой, Российской, Дзержинского, в Мирном проезде, на Тополиной, Западном обходе, Ростовском шоссе и Ставропольской. Заправиться также можно на станциях «Газпрома», расположенных на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Ейском шоссе и в районе Почтового отделения №1.

Работают АЗС «Газпромнефти» на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, Восточно-Кругликовской, 1-й Дорожной, Калинина, Евдокии Сокол, Западном обходе, Суворова и Ялтинской, а также на трассе Краснодар – Кропоткин в районе хутора Ленина. Кроме того, топливо отпускают станции Rusoil на улицах Уральской и Пластунской, «Татнефть» и «СитиОйл» на Ростовском шоссе, Teboil на улице Красных Партизан, «Уфимнефть» на улицах Дзержинского и Солнечной, Atan на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на улице Красных Партизан, «Ирбис» на улице Степана Разина, PNB на улице Шевченко, Petrol на улице 70-летия Октября и ОПТИ на улице Красных Партизан. На части работающих АЗС по решению владельцев продолжает действовать ограничение: топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей.

Власти и представители топливного рынка продолжают работать над тем, чтобы стабилизировать ситуацию с поставками. Автомобилистов просят не создавать искусственный ажиотаж и не покупать бензин впрок. По мнению специалистов, это позволит уменьшить очереди на работающих АЗС и сделать топливо более доступным для всех водителей.