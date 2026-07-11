Рабочая профессия уже в 15 лет: На Кубани запускают новую образовательную программу

На Кубани школьники без аттестата смогут бесплатно получить рабочую профессию Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае для выпускников девятых классов, которые не смогли получить аттестат после окончания учебного года, подготовили новый вариант продолжения обучения. Уже с 1 октября подростки смогут бесплатно освоить рабочую профессию в колледжах и техникумах региона, не теряя целый год.

Новая программа рассчитана на школьников, которые не сдали основной государственный экзамен или получили неудовлетворительные результаты. Вместо того чтобы просто повторно учиться в девятом классе, они смогут параллельно получить востребованную специальность и официальный документ, подтверждающий квалификацию.

«С 1 октября девятиклассники, которым не выдали аттестат, смогут начать обучение в колледжах и техникумах и получить востребованную на рынке труда рабочую профессию. Обучение будет очным, до шести месяцев. Всего в Краснодарском крае подготовили 26 разных программ профподготовки, их реализуют 58 колледжей и техникумов в 30 муниципалитетах. На эти цели выделили почти три тысячи бюджетных мест. Главная задача системы образования сейчас - дать ребятам возможность выбора», - рассказал министр образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.

Программа ориентирована на те специальности, в которых сегодня особенно нуждается рынок труда. Перечень профессий формировали с учетом прогнозов кадровой потребности и информации службы занятости населения. Обучение разделено на четыре крупных направления.

В сельском хозяйстве подростки смогут освоить профессии виноградаря, овощевода, садовода, садовника и рабочего зеленого хозяйства.

Строительная отрасль предлагает обучение на каменщика, штукатура, маляра, облицовщика-плиточника, столяра, слесаря-сантехника и рабочего по комплексному обслуживанию зданий.

Для промышленности подготовили программы по профессиям слесаря механосборочных работ, электросварщика ручной сварки и сборщика изделий из древесины.

Самый широкий выбор предусмотрен в сфере услуг. Здесь можно получить специальность повара, кондитера, пекаря, официанта, горничной, швеи, делопроизводителя, оператора ЭВМ, комплектовщика товаров, монтировщика шин или кухонного рабочего.

Программа включает не только теоретическую подготовку. Все участники будут проходить производственную практику, а завершится обучение квалификационным экзаменом. В его проведении примут участие представители работодателей. После успешной сдачи выпускники получат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.

Фактически подросток уже через несколько месяцев сможет официально трудоустроиться по полученной специальности.

При этом возможность продолжить образование никуда не исчезает. Если школьник остается на второй год в девятом классе, он сможет совмещать обучение в школе с занятиями в колледже или техникуме. После успешной пересдачи ОГЭ и получения аттестата в 2027 году выпускник сможет поступить в десятый класс либо продолжить обучение в колледже уже на общих основаниях.

Прием документов пройдет с 21 по 30 сентября. Для участия необходимо выбрать колледж или техникум, определиться с профессией и подать документы в образовательное учреждение. Затем потребуется зарегистрироваться и направить заявку через цифровую платформу Центра опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края, который стал координатором проекта.

Для поступления понадобятся заявление, паспорт и справка из школы, если ученик остается на повторное обучение в девятом классе. Если же подросток решил завершить школьное обучение, вместо справки необходимо предоставить направление комиссии по делам несовершеннолетних и органа местного самоуправления в сфере образования. Также потребуется согласие самого учащегося на дальнейшее трудоустройство.