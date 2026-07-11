Семь голов за три тайма: «Краснодар» проиграл «Ростову» в товарищеской игре

ФК «Краснодар» проиграл «Ростову» в товарищеском матче со счетом 3:4. Фото: ФК "Краснодар"

Футболисты «Краснодара» провели очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. На домашнем поле «быки» встретились с «Ростовом». Игра проходила в необычном формате трех таймов - 45, 45 и 30 минут - и завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Для «быков» этот матч стал важной частью предсезонной подготовки. Тренерский штаб продолжает проверять игровые сочетания и оценивать готовность футболистов перед официальными встречами. Именно поэтому результат в подобных играх не выходит на первый план, однако сам ход матча показал, что команда уже постепенно набирает форму.

Начало встречи осталось за «Ростовом». Уже на 22-й минуте счет открыл Тимур Сулейманов. Спустя пять минут преимущество гостей увеличил Иван Комаров, а еще до перерыва Сулейманов оформил дубль. После первых 45 минут на табло горели непривычные для хозяев 0:3.

Однако после перерыва «Краснодар» заметно прибавил. Команда стала чаще контролировать мяч, активнее действовала впереди и постепенно начала сокращать отставание.

"Быки" пропустили 3 мяча в первом тайме. Фото: ФК "Краснодар"

Первый ответный мяч на 56-й минуте забил Лукас Оласа. Еще через восемь минут отличился новичок команды Даниил Уткин. Для воспитанника клуба этот гол стал первым после возвращения в «Краснодар». Полузащитник вновь вышел на поле в черно-зеленой футболке и сразу отметился результативным действием.

Настоящая развязка наступила в концовке второго тайма. На 82-й минуте Хуан Мануэль Боселли восстановил равновесие, сделав счет 3:3. Казалось, что хозяева сумели полностью перевернуть игру после крайне неудачного начала и смогут завершить встречу как минимум вничью.

Но в третьем тайме последнее слово осталось за «Ростовом». На 102-й минуте Егор Голенков вновь вывел гостей вперед, установив окончательный счет - 4:3.

Камбэк практически случился. Фото: ФК "Краснодар"

Несмотря на поражение, «Краснодар» показал характер. Команда сумела вернуться в игру после трех пропущенных мячей, что говорит о хорошем настрое и готовности бороться до последних минут.

Особое внимание болельщиков было приковано к Даниилу Уткину, который недавно вернулся в родной клуб. Полузащитник быстро влился в игру и уже в первой контрольной встрече отметился забитым мячом. Продолжает адаптацию в составе «быков» и защитник Илья Вахания, который также присоединился к команде этим летом.