Солнечная погода и отсутствие дождей. Барический гребень принесёт тепло в регион

Барический гребень принесёт тепло в регион Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае в воскресенье 12 июля будет теплая и солнечная погода. Все благодаря барическому гребню. Это полоса повышенного давления, имеющая форму клина. Она тянется от центра антициклона и располагается между двумя областями низкого давления. Ветры в этой зоне направлены от ее оси, а погодные условия схожи с антициклональными: преобладает ясная или малооблачная погода.

По словам синоптиков, облачность рассеется, вероятность осадков снизится, а температура воздуха вернется к климатической норме.

«Температура воздуха составит +29…+31°, ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы, — отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На черноморском побережье ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Ночью температура составит +17...+22°C, днем прогреется до +25...+30°C, возможен порывистый ветер. Температура воды в море достигнет +25°C.

В понедельник в краевой столице также будет сухо. По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 13 июля температура составит +16…+21 °C. Днем — от +27 до +32 °C, в юго-восточной части края — от +24 до +29 °C. Погода останется преимущественно сухой и безветренной.

А вот 14 июля регион ожидают уже локальные осадки. При это они не принесут долгожданной прохлады. В ночь ожидается от +16 до +21 °C. Днем в большинстве районов будет +27…+32 °C, в предгорных районах и на побережье Черного моря — от +24 до +29 °C. В этот день возможны кратковременные дожди с грозами, которые, однако, не снизят общий температурный фон.