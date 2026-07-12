«Деньги вложила, а не на сумки спустила»: Марина Кондратюк намекнула на бывшую жену футболиста Матвея Сафонова

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Футбольная звезда, 27-летний голкипер сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, сейчас состоит во втором браке с блогером Мариной Кондратюк. Марина была стюардессой чартерных рейсов, на которых «Краснодар» летал на выездные матчи. Собственно, так она и познакомилась с Матвеем. Официально пара вместе с 2022 года, но в околофутбольной тусовке ходили слухи, что в 2021 году именно ради яркой блондинки Матвей бросил первую жену Анастасию Казачек с их общим грудным ребенком.

Бывшая стюардесса стала не только новой супругой футболиста, но и его личным имиджмейкером и менеджером. В своих соцсетях Марина часто делится фрагментами из жизни, а также отвечает на каверзные вопросы поклонников их пары. Не обошла стороной острая на язык девушка и тему алиментов Матвея его маленькой дочке от Казачек.

«Согласна на 100 тысяч рублей после развода?» — спросили подписчики Марину.

«Кстати, хороший вопрос, — отреагировала Кондратюк. — Разводиться я не собираюсь, но если вдруг что, то к 31 году мне удалось реализоваться как женщина, которая хорошо зарабатывает. У меня есть личный бренд и бренд, который я создала. Это позволяет мне иметь доход».

Девушка призналась, что встать на ноги ей помог Матвей, и она очень признательна ему за финансовую поддержку.

«Рада, что спустила деньги не на сумки, а вложила. Так что мне нисколько не надо. Но если вам предлагают 100 тыщ — берите», — подытожила Марина.

Хейтеры тут же рассмотрели в этих словах подкол в адрес бывшей супруги Матвея. Казачек и Сафонов до сих пор не пришли к согласию в финансовых вопросах. Он выплачивает алименты дочери от первого брака — пятилетней Майе. Согласно решению суда, футболист обязан отдавать 25% своего дохода. Ранее Сафонов пытался оспаривать эту сумму, считая, что четверть заработка — чрезмерная плата для обеспечения ребенка. Из-за задолженностей судебные приставы закрывали ему выезд за границу, что вынудило спортсмена погасить долги. В частности, год назад он закрыл задолженность за три с половиной года на сумму более 64 млн рублей.

Сафонов просил установить алименты в твердой сумме — 300 тысяч рублей, что соразмерно доходу его экс-супруги. Он акцентирует внимание на том, что никогда не уклонялся от обязанностей: футболист уже подарил дочери квартиру стоимостью 57 млн рублей и по устной договоренности выплачивал суммы, значительно превышающие нужды ребенка.

Никулинский районный суд Москвы обязал Сафонова выплачивать четверть заработка ежемесячно, начиная с января 2022 года. На тот момент, выступая за «Краснодар», футболист получал в среднем от 8 до 12,5 млн рублей в месяц. Несмотря на то что в период с конца 2021 по 2023 год он перечислил бывшей супруге около 9 млн рублей, это не предотвратило судебное разбирательство. Апелляции спортсмена были отклонены.

Сегодня доходы Сафонова в «ПСЖ» весьма внушительны: его ежемесячная зарплата после вычета налогов составляет около 260 тысяч евро (порядка 22,5 млн рублей). Таким образом, только алименты составляют около 5,6 млн рублей в месяц, не считая процентов от бонусов и рекламных контрактов.

В июле 2024 года 27-летний член сборной России подал жалобу в Конституционный суд РФ, оспаривая действующие правила расчета выплат. Спортсмен просит признать неконституционным пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. Данная норма предписывает взыскивать в пользу одного ребенка 25% дохода родителя при отсутствии соглашения об алиментах. По мнению заявителя, это нарушает Конституцию, так как не позволяет установить фиксированную сумму, соразмерную реальным потребностям ребенка, при наличии у плательщика стабильного высокого дохода.

«Суды отклонили мои доводы о том, что доход спортсмена нестабилен и зависит от многих факторов. Чрезмерное обеспечение ребенка благами за счет отца, чей доход кратно превышает доход матери, не способствует росту уровня жизни ребенка, а лишь создает условия для злоупотребления правом и необоснованного обогащения со стороны матери», — отметил в своей жалобе Сафонов.

В жалобе также упоминаются расчеты матери ребенка: она планирует тратить на дочь не менее 2,5 млн рублей в месяц. Сафонов считает это не только несоразмерным потребностям маленькой девочки, но и нарушающим принцип равенства обязанностей родителей, так как эта сумма превышает официальные доходы матери.

Конституционный суд принял жалобу футболиста-миллионера к рассмотрению. Об этом есть информация на сайте ведомства. Если судьи вынесут положительное решение, этот случай может стать судебным прецедентом.