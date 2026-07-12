Какие АЗС работают и где заправиться 12 июля в Краснодаре

Запасов топлива в Краснодарском крае достаточно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливная ситуация в Краснодаре остается напряженной, но остается под контролем. По состоянию на утро 12 июля из 114 автозаправочных станций города работают 57. Наибольший дефицит ощущается в сегменте высокооктанового бензина: АИ-92 доступен на 43 АЗС, АИ-95 — на 29, а премиальный АИ-100 можно найти лишь на семи объектах. Напротив, ситуация с дизельным топливом стабильна — оно в наличии на 52 заправках. При этом 46 станций временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт или ребрендинг. Чтобы предотвратить спекуляции и перепродажу, ряд собственников ввел ограничение: заправлять можно только транспортные средства (налив в канистры запрещен).

Где в Краснодаре можно заправиться бензином и дизелем 12 июля

География работающих заправок охватывает все районы города. «Роснефть» обслуживает центральные магистрали — улицы Селезнёва, Московскую, Кубанскую Набережную, Ростовское шоссе, а также районы Дзержинского и Лукьяненко. «Лукойл» представлен на Уральской, Крылатой, Российской, Западном обходе и Ростовском шоссе. Лидирует по охвату «Газпромнефть»: её точки расположены на Селезнёва, Новороссийской, Уральской, Западном обходе, Калинина, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской, а также на трассе Краснодар — Кропоткин. Сеть «Газпром» работает на Мачуги, Дзержинского, Ейском шоссе и Красных Партизан. Локальные участки, преимущественно на периферии, обеспечивают другие сети: Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ» и Petrol.

Власти города и края задействовали все доступные механизмы для стабилизации рынка: проводятся оперативные совещания с нефтяными компаниями, корректируются графики отгрузок и усиливается контроль за работой АЗС. «Важно понимать, что дефицит не носит структурного характера — запасов в регионе достаточно, их распределение требует времени для выравнивания», — пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Представители власти призвали горожан воздержаться от панических закупок «впрок», так как подобные действия создают искусственный ажиотаж и провоцируют очереди. Водителям рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных ресурсах или в мобильных приложениях сетей АЗС, поскольку ситуация меняется динамично: станции могут как возобновлять работу, так и временно приостанавливать отпуск топлива.