Карта работающих АЗС в Новороссийске: где заправиться и как избежать очередей 12 июля

Населению рассказали об особенностях заправки в условиях дефицита Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске 12 июля отпускают топливо 22 АЗС. Как рассказали в пресс-службе администрации города-героя, по решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/40/60 литров на один автомобиль.

Где заправиться и как избежать очередей в Новороссийске 12 июля

Ключевой проблемой остается неравномерное распределение ресурсов по городу. В то время как в пригородах и вдоль основных магистралей заправочные станции работают в штатном режиме, в центре Новороссийска дефицит топлива ощущается наиболее остро. Так, на Сухумском шоссе и в районе Гайдука практически не найти бензина — там представлен исключительно дизель, что создает серьезные сложности для владельцев легковых авто. При этом станции в Цемдолине и Верхнебаканском сохраняют стабильный ассортимент, но именно там в часы пик скапливаются самые длинные очереди.

Особый дефицит наблюдается в сегменте высокооктанового бензина АИ-100: его можно найти только на одной АЗС «Лукойл» на улице Куникова. Это превращает станцию в стратегически важную точку для владельцев премиальных и спортивных автомобилей. Администрация города рекомендует таким водителям заранее планировать маршруты с учетом этого фактора или, если это не противоречит техническим регламентам автомобиля, временно перейти на АИ-95.

Параллельно с ограничениями для гражданского сектора действует особый режим для спецтранспорта и аграриев. Согласно сводкам, на ряде станций «Роснефть» бензин марок АИ-92 и АИ-95 отпускается только машинам экстренных служб и коммунальной техники. Для сельхозпроизводителей предусмотрены отдельные временные интервалы и выделенные зоны выдачи ГСМ, чтобы не создавать помех основному потоку. Тем не менее, на практике разграничение очередей не всегда работает корректно, что нередко провоцирует конфликты между водителями.

Городские власти совместно с операторами платформы MAX ведут мониторинг ситуации в реальном времени. Через специальный чат-бот можно не только узнать статус АЗС, но и отследить динамику их работы. Однако эксперты предупреждают: из-за ручного ввода данных сотрудниками заправок информация может запаздывать на 15–20 минут. Чтобы не попасть в пустую очередь, лучше предварительно позвонить на станцию или следить за обновлениями в официальных городских сообществах.

Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Введение лимитов — вынужденная мера, призванная предотвратить коллапс топливного рынка. Если каждый водитель откажется от избыточных закупок «впрок» и будет ограничиваться необходимым минимумом, это поможет распределить нагрузку на сеть АЗС и избежать многокилометровых пробок. Особую роль в сохранении мобильности города сейчас играет дисциплинированность водителей коммерческого транспорта и такси, сообщили в администрации Новороссийска.

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