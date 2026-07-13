Краснодарский край атаковали беспилотниками ночью 13 июля. Обломки БПЛА обнаружены сразу в нескольких районах региона.
В Темрюкском районе при атаке БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, никто не пострадал.
Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Обломками повреждены остекление и стена дома. Пожар в хозпостройке на территории дома оперативно потушили.
Беспилотники уничтожены и в Белореченском районе. Обломками поврежден ангар с техникой на территории одного из предприятий. В результате происшествия никто не пострадал.
«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, ночью 13 июля беспилотники сбили в пригороде Майкопа. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре дрона.
По обновленной информации, ночью 13 июля над регионами России, включая Краснодарский край и Адыгею, уничтожены 342 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны также перехвачены над Азовским и Черным морями.
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