Обломки БПЛА обнаружили в Темрюкском и Белореченском районах Фото из архива КП

Краснодарский край атаковали беспилотниками ночью 13 июля. Обломки БПЛА обнаружены сразу в нескольких районах региона.

Атака БПЛА на Темрюкский район ночью 13 июля 2026

В Темрюкском районе при атаке БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Обломками повреждены остекление и стена дома. Пожар в хозпостройке на территории дома оперативно потушили.

Атака БПЛА на Белореченский район ночью 13 июля 2026

Беспилотники уничтожены и в Белореченском районе. Обломками поврежден ангар с техникой на территории одного из предприятий. В результате происшествия никто не пострадал.

«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, ночью 13 июля беспилотники сбили в пригороде Майкопа. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре дрона.

По обновленной информации, ночью 13 июля над регионами России, включая Краснодарский край и Адыгею, уничтожены 342 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны также перехвачены над Азовским и Черным морями.

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