В Краснодаре работают 64 заправки 13 июля Фото из архива КП

На заправках Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Напомним, меры принимают, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом. Собственники устанавливают лимиты на количество топлива, которое можно приобрести. А отпускают его только в баки.

В Краснодаре утром 13 июля работают 64 заправки. Об этом сообщили в муниципальном центре управления. Но в мэрии уточнили, что в течение дня ситуация на АЗС может меняться.

Утром 13 июля АИ-92 в наличии на 48 заправках, АИ-95 – на 43 АЗС. АИ-100 отпускают на 11 станциях, дизельное топливо – на 60.

Где заправиться в Краснодаре 13 июля 2026

Заправки «Роснефть» работают на улицах Селезнева, Московской, Кубанской набережной, Ростовском шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской и Уральской. Станции «Лукойл» отпускают топливо на улицах Старокубанской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Российской, Дзержинского, Мирном проезде, Западном обходе, Ростовском шоссе, Коммунаров и Ставропольской.

АЗС «Газпром» открыты на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Ейском шоссе, Почтовом отделении 1. Заправки «Газпромнефть» работают на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, на трассе Краснодар - Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трассе Краснодар - Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Восточно-Кругликовской, 1-й Дорожной, Калинина, Евдокии Сокол, Западном обходе, Суворова и Ялтинской.

Заправки «Rusoil» отпускают топливо по улицам Бабушкина, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского, Пластунской; «Татнефть» – на Ростовском шоссе и Красных Партизан; «Teboil» – на Российской и Красных Партизан. Заправки «Уфимнефть» отпускают топливо на Дзержинского и Солнечной, «Atan» – на 1-й Дорожной, Красных Партизан и в хуторе Ленина, «Ирбис» – на Степана Разина. Заправка «PNB» открыта на улице Шевченко, «ОПТИ» – на Красных Партизан, «Petrol» – на 70-летия Октября, «Юпитер-К» – в поселке Знаменском.

39 заправок в Краснодаре временно не отпускают топливо. 11 станций закрыты на ремонт и ребрендинг.

«На всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.

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