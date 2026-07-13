Ситуация у Крымского моста

Утро 13 июля у Крымского моста началось с многокилометровых очередей. После 11-часового перерыва движение по переправе возобновили, однако на подъездах за это время скопились сотни автомобилей. К 09:30 ручного досмотра с обеих сторон ожидали в общей сложности 1650 машин.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор со стороны Краснодарского края начинается от Тамани. Вереница автомобилей растянулась примерно на 12 километров.

- Наиболее крупная очередь утром образовалась со стороны Керчи. Там перед пунктом ручного досмотра находились 850 транспортных средств. Со стороны Тамани своей очереди ждали еще 800 водителей. Время ожидания на обоих направлениях превышает два часа, - говорится в сообщении оперативного канала по обстановке на подъездах к путепроводу.

Водителям, которые собираются ехать через переправу, необходимо учитывать дополнительное время на прохождение контроля и следить за обновлением дорожной обстановки.

Крымский мост открыли после 11-часового перерыва

Проезд автомобилей по Крымскому мосту ограничили вечером 12 июля. Движение остановили в 21:51. Переправу открыли только утром 13 июля — спустя примерно 11 часов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам.

Причина перекрытия в приведенных официальных сообщениях не уточняется. При этом известно, что ночью на территории Краснодарского края объявляли ракетную и беспилотную опасность.

Обломки беспилотников нашли в двух районах Кубани

После ночных событий фрагменты БПЛА обнаружили в Темрюкском и Белореченском районах.

В Темрюкском районе загорелась территория одного из предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал.

Еще один инцидент произошел в поселке Ильич. Обломки беспилотника упали на территории частного домовладения, повредив стену и остекление дома. Также загорелась хозяйственная постройка, но возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет.

В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории предприятия. По имеющимся данным, обошлось без пострадавших.