Кубанской семье надо почти восемь лет, чтобы накопить на квартиру: Что происходит с рынком жилья

Краснодарский край занял 75-е место по доступности жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край занял 75-е место среди регионов России по доступности жилья. Согласно исследованию, семье с одним ребенком потребуется 7,9 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров стоимостью 8,8 миллиона рублей.

Для сравнения, в Москве на такую же квартиру стоимостью 21 миллион рублей, по подсчетам аналитиков, понадобится 4,8 года накоплений. В Санкт-Петербурге - пять лет при средней стоимости жилья 13,6 миллиона рублей.

Лидерами рейтинга стали северные регионы страны. Так, в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе семья теоретически сможет накопить на квартиру стоимостью 4,9 миллиона рублей всего за 2,1 года. В конце списка оказались Крым и Севастополь, где срок накопления превышает 13 лет. Сообщают «Риa Hoвoсти»

Кубанцам придется копить около восьми лет, чтобы купить квартиру Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Однако представители рынка недвижимости советуют относиться к подобным рейтингам осторожно.

- Честно говоря, когда прочитал исследование, сначала даже улыбнулся. Если внимательно посмотреть на методику, то становится понятно: подобный результат возможен только при очень строгой финансовой дисциплине. Если оба родителя работают, получают примерно среднюю зарплату по краю в 80 тысяч рублей, откладывают до половины от этой суммы и практически не допускают лишних расходов, тогда накопить на квартиру действительно можно. Но в обычной жизни таких идеальных условий практически не бывает, - рассказал «КП»-Кубань» глава агентства недвижимости «ТАК» Виталий Юхнов.

Он так же отметил, что в расчетах невозможно предусмотреть множество факторов, с которыми сталкивается практически каждая семья. Это расходы на воспитание ребенка, покупку автомобиля, ремонт, лечение, отпуск и другие обязательные траты. Кроме того, за годы накоплений меняются цены на недвижимость, уровень доходов населения и экономическая ситуация.

По данным исследования, стоимость квартиры, которую брали за основу для Краснодарского края, составляет 8,8 миллиона рублей. Речь идет о жилье площадью около 60 квадратных метров - фактически полноценной двухкомнатной квартире. Однако фактическая цена двухкомнатной квартиры в Краснодарском крае начинается от 10,7 млн рублей. То есть срок накопления может вырасти еще сильнее и достигнуть 11 лет, при условии, что откладывать придется от 80 тысяч рублей в месяц.

Цены на жилье на Кубани остаются высокими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Если работают оба родителя и получают среднюю зарплату, тогда расчеты действительно становятся похожими на реальность. Но в том случае, если откладывать все деньги на покупку жилья. Любые крупные покупки, дополнительные расходы или снижение доходов сразу увеличат срок накоплений. Если же один из родителей временно не работает, например находится в декретном отпуске, то накопить на квартиру за указанный срок становится практически невозможно, - пояснил Юхнов. - При этом динамика цен изменяется от года к году поэтому любые колебания могут изменить стоимость жилья. Краснодарский край остается одним из самых дорогих регионов России по стоимости квартир. Высокий спрос на недвижимость, постоянный приток жителей из других субъектов страны и сохраняющийся интерес инвесторов продолжают поддерживать цены на высоком уровне. В результате большинству семей приходится либо годами копить на собственное жилье, либо пользоваться ипотечными программами.