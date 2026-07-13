Надвигается опасный погодный коктейль: Кубань окажется между зноем и ливнями

Как будет меняться погода в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край входит в самую нестабильную часть лета. Воздух уже основательно прогрелся, но вместо ровной жары жителей и гостей региона ждет опасный погодный коктейль: солнце может за несколько минут смениться ливнем. О том, чего ждать в ближайшие дни, «КП-Кубань» рассказал заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александр Колесник.

«Июльская жара, по сути, сама раскачивает атмосферу. Чем активнее прогревается воздух, тем выше вероятность мощных, но непродолжительных дождей. В течение недели возможны происшествия и чрезвычайные ситуации, связанные с локальными кратковременными грозовыми ливнями», - рассказал Колесник.

Грозы могут сопровождаться не только потоками воды. В отдельных районах края прогнозируют град и резкое усиление ветра. Причем опасное явление способно развиться быстро, без долгого затяжного дождя перед ним.

«Четкой стабильности атмосферных процессов сейчас нет, поэтому неделя ожидается неустойчивой. Осадки будут локальными», - добавил эксперт.

Тем временем краснодарский гидрометцентр уже выпустил предупреждение о комплексе опасных метеорологических явлений. Непогода ожидается местами днем и до конца суток 14 июля, а также в течение 15 и 16 июля. Именно на эти дни синоптики прогнозируют сильный дождь и ливень, грозу, град, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Температурного обвала вместе с дождями не ожидается. Даже при грозовой нестабильности на Кубани сохранится июльское тепло. В основной части региона днем прогнозируется от +28 до +33 градусов. На Черноморском побережье будет немного прохладнее — около +25…+30 градусов.

«Температурный фон в целом останется стабильным. Для текущей недели это стандартные климатические условия», - отметил Александр Колесник.

В ближайшие дни кубанцам пригодится не только зонт, но и осторожность. При грозе лучше не укрываться под одинокими деревьями, не оставлять автомобили рядом со старыми стволами и плохо закрепленными конструкциями. Во время града машину по возможности стоит поставить под надежное укрытие.