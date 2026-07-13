Фото: Юрий Озаровский

Курортный сезон на Кубани набрал обороты. В выходные пляжи Черного и Азовского морей заполняются с самого утра, а в будни отдыхающих у воды становится немного меньше. Понедельник, 13 июля, начался в приморских городах спокойно: без ветра и лишней суеты, но с уже привычным потоком туристов.

Пляжем отпускные планы давно не ограничиваются. Пока одни занимают места у моря, другие отправляются в горы, пещеры, каньоны, на винодельни и соседние курорты. А местные рынки тем временем переходят на летний режим: прилавки заполняют кубанские арбузы, персики, абрикосы и ягоды.

В Сочи едут к морю, в горы и Абхазию

В Сочи установилась безветренная погода. Черное море здесь остается самым теплым на побережье Краснодарского края — вода прогрелась до +26 градусов. Купаться комфортно даже тем, кто обычно долго привыкает к прохладной воде.

«Море теплое, буквально как парное молоко. Утром купаемся, а днем стараемся уезжать туда, где прохладнее», - делятся впечатлениями отдыхающие в соцсетях.

В самые жаркие часы туристы меняют шезлонги на более активные маршруты. Популярностью пользуются пещеры, прогулки по окрестностям и сплавы по каньонам. Такие поездки позволяют хотя бы ненадолго выбраться из раскаленного города.

Еще одно востребованное направление – Абхазия. Отдыхающие отправляются туда из Сочи на автомобилях, из-за чего на границе формируются очереди. Поэтому путешественникам лучше заранее учитывать дополнительное время на дорогу.

В Анапе туристов тянет к кипарисам и виноградникам

Анапа в понедельник тоже проснулась без сильного ветра. Температура Черного моря у берегов курорта достигла +24 градусов. Днем пляжи немного свободнее, чем в выходные, но к вечеру люди возвращаются к воде.

У тех, кто не хочет проводить весь отпуск на побережье, в программе – поездки к озеру Сукко. Главная достопримечательность этого места – болотные кипарисы, ради которых сюда приезжают туристы со всего региона. Другим популярным направлением являются винодельни в окрестностях Анапы. Гости курорта выбирают экскурсии, знакомятся с местным производством и совмещают поездку с прогулками по виноградникам.

Вечером жизнь снова перемещается к морю. На Центральном пляже в лаундж-зоне до 21:00 отдыхающие провожают солнце под музыку. После дневной жары такой формат особенно востребован: воздух становится мягче, а набережная быстро наполняется людьми.

Геленджик делит пляжный день на две части

В Геленджике отдыхающие выработали собственный график: на пляж приходят утром, затем пережидают полуденное солнце в тени и снова возвращаются к морю вечером. Вода у побережья прогрелась до +25 градусов.

В самые жаркие часы туристы расходятся по паркам и скверам. Еще один способ сбежать от зноя – отправиться в сафари-парк, откуда на канатной дороге можно подняться в горы. На высоте немного прохладнее, а морские пейзажи открываются уже с другого ракурса.

Такая же температура воды — около +25 градусов — отмечается в районе Туапсе и Новороссийска. Поэтому купальный сезон на всем Черноморском побережье идет в комфортном режиме.

Азовское море прогрелось до +27 градусов

Еще теплее сейчас на Азовском побережье. В Приморско-Ахтарске температура воды уже несколько дней держится около +27 градусов. Для семей с детьми это почти идеальный вариант: море мелкое и хорошо прогретое.

В отдельных местах отдыхающим встречаются медузы. Однако массово побережье они не заполонили, скопления появляются локально в зависимости от ветра и течений.

«Медуз прибивает к отдельным участкам. Иногда достаточно пройти по берегу несколько метров — и можно спокойно купаться в чистой воде», - рассказывают туристы.

При безветренной погоде море остается спокойным, поэтому отдыхающие проводят у воды большую часть утра и вечера.

На курортных рынках – пик кубанского лета

Отпускной сезон чувствуется не только на пляжах. На прилавках становится все больше продукции с кубанских полей и из садов. В продажу активно поступают арбузы, персики, абрикосы, голубика и малина.

Местные фрукты и ягоды появляются на рынках, уличных лотках и в магазинах курортных городов. Ассортимент продолжит расширяться по мере созревания урожая.

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