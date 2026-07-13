Ребенок от погибшего мужа. Вдова участника СВО отсудила право родить от умершего мужчины

Женщина добилась права на мечту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре завершилась история, которая могла бы лечь в основу сценария пронзительной мелодрамы. Анна и Евгений Боролисовы долго шли к своей главной мечте — стать родителями. Супруги обратились за помощью в клинику Кубанского государственного медицинского университета, начали процедуру ЭКО. В январе 2024 года Евгений, военнослужащий, сдал биоматериал, оформил нотариальную доверенность на жену, разрешив ей единолично распоряжаться замороженными эмбрионами. Он доверял ей самое сокровенное.

Но планам не суждено было сбыться при жизни. В декабре 2024 года Евгений погиб, выполняя боевую задачу в Херсонской области. Его не стало. А Анна осталась с пустотой, болью и главным вопросом: что теперь делать с эмбрионами, которые хранят в себе их общую надежду?

Женщина решила — она обязана завершить начатое. Евгений хотел этого. Но в клинике ей отказали. Ссылаясь на формальности: недостаёт отдельного согласия мужа на использование эмбрионов после его смерти. Хотя доверенность у Анны была, хотя супруг при жизни недвусмысленно выразил свою волю, медики сослались на закон.

Тогда Анна пошла в суд. Её сторону приняла прокуратура — надзорное ведомство подготовило исковое заявление, требуя признать за вдовой право на завершение процедуры. Адвокаты настаивали: отказ клиники нарушает права женщины, а доверенность, которую Евгений оформил, должна считаться достаточным основанием.

И суд встал на сторону Анны. Уже в процессе разбирательства представители медучреждения заявили, что готовы оказать необходимую помощь. Теперь у вдовы есть законное право на перенос эмбриона. Она сможет родить ребёнка от мужчины, который уже никогда не вернётся, но оставил после себя не только память, но и шанс на продолжение жизни.