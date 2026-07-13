"На каждый экзамен брала ручку, которую погрызла собака": Исповедь выпускницы, получившей 200 баллов по ЕГЭ

Дарья Покровская Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Высший балл, полученный на ЕГЭ, - это цифра, увеличивающая шансы поступить в вуз на бюджет. Это повод для гордости учителей и родителей, тем более, если такой результат достигается впервые. Дарья Покровская стала первой выпускницей краснодарской школы «Новатор», которая дважды получила 100 баллов на ЕГЭ – по химии и русскому языку. испытанию. И этот путь, кстати, не всегда был легок.

- Я напряженно и упорно готовилась два года, начиная с 10 класса. Были моменты, когда хотелось все бросить, сдаться. И справиться с выгоранием мне помогала поддержка моей мамы, друзей и одноклассников. В такие периоды я старалась выходить на улицу, посещать встречи книжного клуба, ходила на балет, встречалась с друзьями. У нас вообще прекрасный класс, все хорошо сдали экзамены. Ребята меня поддерживали на протяжении всего времени подготовки, радовались моим успехам, как своим. Не забывайте об отдыхе, потому что выгореть можно очень легко, а вот восстанавливаться сложно. Установите себе четкое расписание, лучше распределить свой день, - рассказал свой секрет на все сто в эфире радио "КП"-Кубань" Дарья Покровская.

Мама Дарьи, Анна Варварова, рассказала, что полностью освободила дочь от домашних обязанностей, старалась всячески поддерживать, следила за режимом дня, самочувствием, готовила любимые блюда.

- У нас было правило – вся учеба до восьми вечера. Потому что дальше уже бесполезно, идет переутомление. Еще Даша очень мечтала о собаке. И весной прошлого года я решилась, мы купили нашу любимую чихуахуа, которая стала «домашним психологом». Вечерами мы гуляли с собакой, ходили в кафе. В выходные вместе смотрели фильмы и сериалы. Всё это и помогало. Расслабляло и меня, и ее. В принципе важен систематический, рутинный труд, без перенапряжения. И я всегда знала, что моя дочь может сдать ЕГЭ на 100 баллов, даже не сомневалась. Больше переживала за ее эмоциональное состояние. Ведь именно из-за стресса, из-за эмоций можно наделать много ошибок, - рассказала Анна Витальевна.

Дарья Покровская в студии радио "КП"-Кубань" Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускница добавила, что лучший вариант подготовки к ЕГЭ – это сочетание всех методов. Сюда включены: самостоятельное обучение, онлайн-школы, курсы, репетиторы. Последние помогают закрепить результат, закрыть какие-то пробелы в знаниях. Еще Дарье помогли пробные экзамены, которые проводят наши вузы. Это условия, максимально приближенные к реальным. Благодаря «пробникам», формируется понимание, каким будет экзамен. Кроме того, преподаватели дают развернутый отклик на работу, присылают подробные разборы с объяснением ошибок.

- На каждый экзамен я брала ручку, которую погрызла моя собака, и именно ей заполняла регистрационные бланки. Для меня это был ритуал. Но на экзамене по профильной математике на меня напала паника, с ней мне помогла справиться дыхательная гимнастика. Нас научила ее применять школьный психолог Кузьмина Татьяна Николаевна. Очень ей благодарна. В итоге математику я тоже написала успешно, на 88 баллов. Вообще накануне экзаменов я старалась просто отдыхать и побольше гулять, заканчивала любую подготовку, - рассказала выпускница.

Когда стали известны результаты ЕГЭ, Даша испытала радость и облегчение. Причем результат по химии был вполне ожидаем, а вот по русскому языку – превзошел все ожидания. Но такой итог получился, в том числе, благодаря поддержке учительницы. В начале учебного года у девушки были определенные проблемы, но Татьяна Васильевна Строганова помогла наверстать упущенное и поддержала.

Химия же стала предметом номер один, которая является основой будущей профессии, которую решила выбрать Даша.

- Я очень люблю химию. Моя учительница, Фортунато Юлия Викторовна, привила мне любовь к предмету и абсолютное его понимание. И поэтому во многом благодаря ей я хочу свою жизнь связать с химией. Я всегда хотела быть врачом, но в 11 классе всё-таки поняла, что меня больше интересует химия как наука. Я подала документы на химический факультет Кубанского государственного университета. Меня интересует профиль именно «органическая химия», мне интересны криминалистика, фармацевтическая и косметическая промышленность. Буду что-то из этого выбирать. Я была на встрече с деканом факультета. Нам провели экскурсию по лабораториям, аудиториям. Меня впечатлило оснащение. И я буду очень рада, если буду учиться именно в этом вузе, - поделилась Дарья Покровская.