Первого зампрокурора Санкт-Петербурга выдвинули на должность главного прокурора Кубани

Виктор Винецкий

В прокуратуре Краснодарского края готовится кадровая ротация. На должность руководителя надзорного ведомства региона выдвинут первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга Виктор Винецкий. Представление президента России Владимира Путина поступило в Совет Федерации для проведения консультаций.

Пока речь идет о рассмотрении кандидатуры, а не о состоявшемся назначении. Процедура проводится в соответствии со статьей 129 Конституции РФ и федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Из Владивостока — в Петербург, затем на Кубань

Виктор Винецкий родился в 1980 году. Он окончил Владивостокский филиал Юридического института МВД России, после чего начал службу в органах прокуратуры на Дальнем Востоке.

В 2002 году Винецкий занял должность помощника прокурора Советского района Владивостока, затем работал следователем в районной прокуратуре. С 2003 по 2007 год был старшим следователем по расследованию особо важных дел прокуратуры Приморского края.

Следующим этапом стало назначение заместителем прокурора Первомайского района Владивостока. На этом посту он проработал с 2007 по 2012 год.

После десяти лет службы на Дальнем Востоке Винецкий переехал в Санкт-Петербург. В 2012–2013 годах он работал заместителем прокурора Пушкинского района, затем возглавил второй зональный отдел городской прокуратуры.

С 2015 по 2022 год Виктор Винецкий руководил прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга. В апреле 2022 года его назначили первым заместителем прокурора Северной столицы.

В публикациях о работе Винецкого в Петербурге заметное место занимала тема надзора за соблюдением миграционного законодательства. В случае назначения на Кубань ему предстоит возглавить прокуратуру одного из крупнейших и наиболее населенных регионов страны.

Кто руководил прокуратурой Кубани раньше

Ранее должность прокурора Краснодарского края занимал Сергей Табельский. Он возглавлял региональное надзорное ведомство с марта 2017 года до 4 февраля 2026 года.

После этого Табельский был назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

Теперь кандидатуру Виктора Винецкого должны рассмотреть в Совете Федерации. Только после завершения предусмотренной законом процедуры может быть принято решение о его назначении прокурором Краснодарского края.