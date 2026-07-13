Бухгалтерия без рутины: как искусственный интеллект меняет работу в 1С

Фото: Фирма «1С»

Искусственный интеллект за последние несколько лет перестал восприниматься, как технология будущего, доступная только огромным корпорациям, и стал удобным и понятным инструментом для всевозможных задач, успевзанять прочное место в нашей жизни за счёт интеграции во множество сервисов. Неудивительно, что бизнес не остался в стороне и теперь активно внедряет ИИ во все свои процессы, чтобы оптимизировать работу, анализировать большие объемы данных и избавлять сотрудников от рутинных и утомительных задач.

Особенно хорошо заметна эта тенденция в сфере автоматизации, она добралась даже до таких консервативных подразделений бизнеса, как бухгалтерский и управленческий учет. Именно здесь искусственный интеллект способен принести наиболее ощутимый вклад вавтоматизацию процессов, так как значительная часть рабочего времени специалистов по-прежнему уходит наоднотипные задачи: обработку первичных документов, поиск информации, перенос данных, сверку показателей и подготовку отчетности.

При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет специалиста и не принимает решения за него. Его задача заключается в другом – взять на себя повторяющиеся операции, сократить объем ручной работы, минимизировать вероятность ошибок и освободить сотрудникам время для действительно важных задач, которых всегда хватает в избытке.

Этой концепции придерживается и фирма «1С», постепенно развивая ИИ-технологии внутри собственной экосистемы. Вместо одного универсального помощника, который умеет всё, но по чуть-чуть, здесь сделали ставку на решение конкретных бизнес-задач, с которыми организации сталкиваются ежедневно, такой подход позволяет использовать возможности ИИ там, где они действительно приносят практическую пользу, органично дополняя привычные процессы и не меняя саму логику работы пользователей.

Примером подобного подхода является решение фирмы «1С» в области обработки документации и распознавания текстов. В «1С» понимают, что несмотря на активное развитие электронного документооборота, полностью отказаться от ручной обработки документов большинству компаний пока не удаётся – счета, акты, товарные накладные, универсальные передаточные документы и кассовые чеки продолжают поступать в самых разных форматах: в виде сканов, фотографий, PDF-файлов, документов Word или Excel. Даже если организация активно использует ЭДО, далеко не все контрагенты присылают документы в нужном формате и структурированном виде, а часть первичной документации по-прежнему существует только на бумаге.

Именно для решения этой задачи фирма «1С» разработала сервис «1С:Распознавание первичных документов». В его основе лежат технологии искусственного интеллекта и оптического распознавания текста (OCR), которые позволяют автоматически обработать практически любой входящий документ независимо от того, в каком формате он поступил. При этом сервис не просто извлекает текст с изображения, а анализирует содержимое документа, самостоятельно определяет его тип, распознает реквизиты, суммы, номенклатуру, сведения о поставщике и другие необходимые данные, после чего сопоставляет их с информацией, уже содержащейся в базе 1С. Благодаря этому система не ограничивается простым распознаванием текста, а сразу подготавливает документ для отражения в учете.

Для пользователя работа с сервисом выглядит максимально просто – достаточно загрузить один документ или сразу целую папку файлов, после чего искусственный интеллект автоматически выполнит их обработку. Если в архиве находятся десятки или даже сотни документов, сервис самостоятельно разделит их, определит тип каждого и подготовит соответствующие документы в информационной базе. Специалисту остается лишь проверить результат и при необходимости подтвердить или скорректировать отдельные позиции.

Еще одно важное преимущество сервиса заключается в том, что он не требует изменения привычных бизнес-процессов. «1С:РПД» уже встроен в большинство популярных решений на платформе «1С:Предприятие», включая «1С:Бухгалтерию», «1С:ERP», «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексную автоматизацию», «1С:Управление нашей фирмой», а также десятки отраслевых конфигураций. Пользователям не приходится осваивать отдельную программу или перестраивать существующую схему работы – сервис становится естественным продолжением привычного интерфейса и начинает работать практически сразу после подключения.

Возможности сервиса не ограничиваются только распознаванием документов, он также умеет автоматически сопоставлять контрагентов и номенклатуру с уже существующими объектами в базе, помогает создавать новые карточки товаров и поставщиков, прикрепляет сканы оригиналов к учетным документам и поддерживает групповую обработку больших объемов первички. Отдельного внимания заслуживает работа с кассовыми чеками: данные из них могут автоматически переноситься в авансовые отчеты, путевые листы и документы учета расходов, избавляя сотрудников от необходимости вручную вводить десятки позиций из каждого чека.

Дополняет экосистему мобильное приложение «1С:Сканердокументов» – оно позволяет фотографировать первичные документы прямо со смартфона и мгновенно отправлять их на распознавание в нужную информационную базу. Такой сценарий особенно удобен для компаний с удаленными подразделениями, выездными сотрудниками, централизованными бухгалтериями или организациями, работающими по модели бухгалтерского аутсорсинга. Документы попадают в систему практически сразу после получения, что позволяет не ждать, пока оригиналы окажутся в бухгалтерии, и значительно ускоряет отражение хозяйственных операций в учете.

Развитие искусственного интеллекта в продуктах «1С» показывает, что современные технологии способны приносить реальную пользу даже в тех областях, где ещёнедавно внедрение новых технологий и автоматизация казалась практически невозможной. При грамотном использовании ИИ становится полноценным помощником бухгалтера и берет на себя однообразные операции, ускоряет обработку информации и помогает сотрудникам сосредоточиться на задачах, где по-прежнему незаменимы их опыт и личное участие в процессе.

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