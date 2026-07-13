Древний иберийский дуб стал четвёртым патриархом Сочи

В Сочи присвоен статус патриарха ещё одному вековому дереву. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи четвертым деревом-патриархом стал иберийский дуб. С начала 2026 года уникальный QR-код, закрепляющий за растением особый статус, получил еще один вековой гигант. По оценкам дендрологов, возраст дуба составляет около 900 лет: его высота превышает 23 метра, а обхват — более 7 метров.

«Программа по учету деревьев-патриархов реализуется на курорте четвертый год. Ее цель — сохранение и популяризация «зеленых памятников», деревьев с вековой историей. Мы вносим такие статусные экземпляры в единый реестр, и у каждого из них появляется свой QR-код на специальной табличке», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Никончук.

В 2026 году реестр пополнили кипарис крупноплодный (монтерейский), растущий в Приморском парке у Зимнего театра, два столетних платана («Братья платаны») на пересечении улиц Воровского и Зеленого переулка, а также иберийский дуб. Для коренных народов Черноморского побережья Кавказа этот вид дерева всегда имел глубокое сакральное значение.

Сканируя QR-код, любой желающий может получить исчерпывающую информацию о растении: узнать его возраст, уникальные характеристики, а также историческую и природоохранную ценность.

На сегодняшний день статус «дерево-патриарх» в Сочи имеют более 100 экземпляров.

С 2008 года в России регулярно проводится государственная инвентаризация лесов — своего рода «лесная перепись». Если раньше возраст лесных долгожителей не систематизировали, то теперь состав старейших представителей леса официально зафиксирован в Национальном реестре старовозрастных деревьев. Этот список был создан сравнительно недавно, но продолжает регулярно пополняться.

Из школьного курса биологии известно, что возраст дерева можно узнать по годичным кольцам на спиле. Однако спиливать вековые деревья ради статистики — не только варварство, но и бессмысленная трата природного ресурса. Чтобы не вредить экосистеме, ученые используют альтернативные методы. Это и математические расчеты (на основе обхвата ствола, диаметра и высоты), и аналитические подходы (оценка темпов роста), и физические способы (с помощью миниатюрного бура), и даже радиоэлектронные технологии.

Тем не менее наиболее точные данные дает радиоуглеродный анализ. Именно он позволяет установить истинный возраст древнейших деревьев планеты.