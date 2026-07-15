Мощный ливень обрушился на Сочи вечером 14 июля и не прекращался ночью. Дождь оказался настолько сильным, что некоторые дворы, по словам горожан, затопило буквально за десять минут. Под водой оказались тротуары, детские площадки и припаркованные автомобили, а по улицам понеслись бурные потоки.
Утром 15 июля дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии. При этом штормовое предупреждение продолжает действовать: синоптики прогнозируют новые ливни, грозы, град и шквалистый ветер.
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Дороги превратились в бурные потоки
Непогода быстро нарушила привычный ритм курорта. Вода заполнила проезжую часть, из-за чего автомобилистам пришлось снижать скорость и искать пути объезда наиболее сложных участков.
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Особенно тревожная обстановка складывалась в Дагомысе. Уровень воды в реке Ира достиг опасных отметок. На видеозаписях, опубликованных в местных сообществах, видно, как поток переливается через мост.
В жилом комплексе «Министерские озера» со склонов хлынули настоящие водопады. Вода мощными потоками стекала во дворы, подхватывая припаркованные машины. Масштабы возможного ущерба уточняются.
Деревья падали на федеральную трассу
Несмотря на интенсивные осадки, движение по федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи полностью не прекращалось. Мобильные бригады дежурили на трассе всю ночь, а утром начали убирать ветки, деревья и принесенный водой мусор.
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«В результате выпадения обильных осадков на территории Сочи перерывов движения на федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи не отмечено. Все мобильные силы и средства дежурили всю ночь», — сообщили в Упрдор «Черноморье».
Всего за ночь на трассе зафиксировали четыре случая падения деревьев. На 135-м километре в районе Головинки одно из них не только перегородило дорогу, но и повредило ведомственную линию электропередачи. Ствол оперативно убрали, восстановлением энергоснабжения занялась профильная служба.
К ликвидации последствий привлекли 14 рабочих и семь единиц техники.
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Штормовое предупреждение остается в силе
Расслабляться после ночного удара стихии пока рано. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на федеральной трассе сохраняется в течение 15 июля. В Краснодарском крае в целом опасные явления прогнозируют до 16 июля.
Синоптики предупреждают о сильных дождях и ливнях, грозах, возможном граде и шквалистом ветре. На реках могут резко подниматься уровни воды, а в горной местности сохраняется риск опасных природных процессов.
Жителей и туристов просят не находиться возле рек и их устьев, временно отказаться от походов в горы и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и плохо закрепленными конструкциями.
Непогода в Сочи еще не закончилась. Дорожные и экстренные службы продолжают дежурство, а горожанам и отдыхающим рекомендуют следить за официальными предупреждениями и не пытаться проезжать через затопленные участки.