Сочи подтопило после ливня

Мощный ливень обрушился на Сочи вечером 14 июля и не прекращался ночью. Дождь оказался настолько сильным, что некоторые дворы, по словам горожан, затопило буквально за десять минут. Под водой оказались тротуары, детские площадки и припаркованные автомобили, а по улицам понеслись бурные потоки.

Утром 15 июля дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии. При этом штормовое предупреждение продолжает действовать: синоптики прогнозируют новые ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Последствия непогоды в Сочи Видео: соцсети

Последствия мощного ливня в Сочи 14 и 15 июля 2026

Дороги превратились в бурные потоки

Непогода быстро нарушила привычный ритм курорта. Вода заполнила проезжую часть, из-за чего автомобилистам пришлось снижать скорость и искать пути объезда наиболее сложных участков.

Из-за дождей улицы в Сочи превратились в реки Видео: соцсети

Особенно тревожная обстановка складывалась в Дагомысе. Уровень воды в реке Ира достиг опасных отметок. На видеозаписях, опубликованных в местных сообществах, видно, как поток переливается через мост.

В жилом комплексе «Министерские озера» со склонов хлынули настоящие водопады. Вода мощными потоками стекала во дворы, подхватывая припаркованные машины. Масштабы возможного ущерба уточняются.

Видео подтоплений в Сочи после дождя 14-15 июля

Деревья падали на федеральную трассу

Несмотря на интенсивные осадки, движение по федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи полностью не прекращалось. Мобильные бригады дежурили на трассе всю ночь, а утром начали убирать ветки, деревья и принесенный водой мусор.

Что происходит в Сочи после сильных дождей Видео: соцсети

«В результате выпадения обильных осадков на территории Сочи перерывов движения на федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи не отмечено. Все мобильные силы и средства дежурили всю ночь», — сообщили в Упрдор «Черноморье».

Всего за ночь на трассе зафиксировали четыре случая падения деревьев. На 135-м километре в районе Головинки одно из них не только перегородило дорогу, но и повредило ведомственную линию электропередачи. Ствол оперативно убрали, восстановлением энергоснабжения занялась профильная служба.

К ликвидации последствий привлекли 14 рабочих и семь единиц техники.

Последствия непогоды устраняют в Сочи Видео: соцсети

Штормовое предупреждение остается в силе

Расслабляться после ночного удара стихии пока рано. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на федеральной трассе сохраняется в течение 15 июля. В Краснодарском крае в целом опасные явления прогнозируют до 16 июля.

Синоптики предупреждают о сильных дождях и ливнях, грозах, возможном граде и шквалистом ветре. На реках могут резко подниматься уровни воды, а в горной местности сохраняется риск опасных природных процессов.

Жителей и туристов просят не находиться возле рек и их устьев, временно отказаться от походов в горы и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и плохо закрепленными конструкциями.

Непогода в Сочи еще не закончилась. Дорожные и экстренные службы продолжают дежурство, а горожанам и отдыхающим рекомендуют следить за официальными предупреждениями и не пытаться проезжать через затопленные участки.