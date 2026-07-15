В Краснодаре работают 66 заправок 15 июля Фото из архива КП

В Краснодаре утром 15 июля отпускают топливо 66 заправок. АИ-92 в наличии на 41 АЗС краевого центра, АИ-95 – на 36 станциях, АИ-100 – на 12. Дизельное топливо отпускают на 62 заправках.

Но водителей предупреждают, что в течение дня ситуация на АЗС может меняться. Напомним, что собственники вводят ограничения – топливо наливают только в баки. 37 АЗС в Краснодаре временно не отпускают топливо. 11 заправок закрыли на ремонт и ребрендинг.

Бензин в Краснодаре 15 июля 2026: какие заправки работают

Заправки «Роснефть» открыты по улицам Селезнева, Уральской, Московской, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанская Набережная. АЗС «Лукойл» работают по улицам Старокубанской, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Российской, Дзержинского, Мирный проезд, Тополиной, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольской.

Станции «Газпром» отпускают топливо на улицах Мачуги, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе. АЗС «Газпромнефть» открыты по улицам Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, на трассе Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, 1-й Дорожной, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинской.

Заправки «Rusoil» отпускают топливо на улицах Дальней, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральской, Дзержинского, Пластунской, «Татнефть» и «СитиОйл» – на Ростовском шоссе, «Teboil» – на Российской. АЗС «Уфимнефть» открыты на улицах Дзержинского, Солнечной, Восточный обход, «Atan» – на 1-й Дорожной, Красных Партизан и в хуторе Ленина.

Станция «Ирбис» работает на улице Степана Разина, «PNB» – на Шевченко. На Красных Партизан топливо отпускают на заправке «ОПТИ» на Красных Партизан, на 70-летия Октября – Petrol.

«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.

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