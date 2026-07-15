Леди Баг атакует: французский правообладатель подал 94 иска в российские суды

Мультипликационный персонаж стали использовать слишком часто и без разрешения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Французская компания Miraculous Corp., которая управляет правами на всемирно известный мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», устроила массированную судебную атаку на российских предпринимателей. С 19 по 30 июня правообладатель направил в арбитражные суды различных регионов страны 94 исковых заявления о защите интеллектуальной собственности.

Исковые требования о взыскании компенсаций за нарушение авторских прав поступили в арбитражные суды семи субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Чеченской Республики, а также Самарской и Оренбургской областей. В каждом отдельном случае сумма претензий, как правило, не превышает нескольких десятков тысяч рублей. Ответчиками по этим делам выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые, по мнению истца, незаконно использовали образы популярных персонажей.

Самый крупный иск поступил в Арбитражный суд Москвы. Здесь рассматривается дело о взыскании 30 миллионов рублей с трех юридических лиц: петербургского ООО «Лента» (управляет одноимённой сетью гипермаркетов), а также московских ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ». Французская сторона утверждает, что ответчики нарушили ее исключительные права, связанные с использованием персонажей мультсериала.

Эта судебная кампания — не первый опыт Miraculous Corp. в России. Ранее аффилированная с ней американская компания ZAG America LLC уже подавала почти 900 исков к российским предпринимателям. Год назад она требовала 60 миллионов рублей от тех же трех ответчиков («Лента», «2Х2 Эдженси» и «Р-СПБ»), но суд оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление. Теперь Miraculous Corp., видимо, решила действовать более системно и юридически безупречно.

Кроме того, в апреле 2026 года Роспатент официально зарегистрировал на имя Miraculous Corp. два товарных знака: графическое изображение Супер-Кота (чёрный костюм супергероя с маской) и словесный знак ZAG Heroez Miraculous. Теперь компания получила легальную возможность продавать в России косметику, бижутерию, одежду, канцелярские товары и другую продукцию под этими брендами.