Сбор мазутной крошки продолжается.

На участках побережья Азовского моря в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе проводятся работы по ликвидации выбросов нефтепродуктов. Информация об этом опубликована оперативным штабом Краснодарского края.

Мазут на побережье Азовского моря: последние новости 15 июля 2026 года

В ходе ежедневного мониторинга прибрежной территории выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры в Темрюкском районе. Протяженность загрязненного участка, по данным оперативного штаба, составила около 5–6 километров. Также специалисты обнаружили скопление загрязненных водорослей.

В Приморско-Ахтарском округе загрязнение выявили на береговой линии протяженностью около одного километра.

На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

В Темрюкском районе к работам по очистке побережья привлечены 69 человек, включая сотрудников МЧС, и девять единиц техники. Специалисты обработали акваторию тонной сорбента для сбора нефтепродуктов, после чего приступили к очистке берега от загрязненного песка и водорослей. Для участников работ организовано горячее питание и питьевая вода.

Мазут на побережье Азовского моря: последние новости 15 июля 2026 года

В Приморско-Ахтарском округе в ликвидации задействованы 125 человек - сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и представители муниципальных властей, а также 20 единиц техники. Волонтеры к работам не привлекаются.

На участках побережья, где ведутся работы, доступ отдыхающих закрыт. Информация о сроках завершения очистки и возобновлении работы пляжей уточняется.