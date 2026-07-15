Что происходит на курортах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Привычная карта спроса на отдых в Краснодарском крае изменилась: Анапа после слабого прошлого года резко прибавила, Геленджик сохранил устойчивые позиции, при этом Сочи при снижении турпотока остается главным курортом страны. О том, как туристы распределились по побережью, в экватор высокого сезона «КП»-Кубань» рассказал председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов

Курортный сезон в Анапе

После ЧС с танкерами и выбросом мазута пляжи восстановили только спустя год. Поэтому в начале курортного сезона в Анапе 2026 все туристы находились в ожидании разрешения на купание от Роспотребнадзора и не спешили оплачивать поездки. Но как только появились конкретные решения, спрос отреагировал почти мгновенно.

«Первое полугодие оказалось очень непростым для курортов Юга России. Но когда стало известно о планах открыть 70–80 пляжей, мы сразу увидели взрывной рост числа обращений», - рассказал Дмитрий Богданов. - В сравнении с прошлым, очень слабым годом, Анапа сейчас, вероятно, безоговорочный лидер в стране по темпам прироста.

Курортный сезон в Геленджике и Новороссийске

Геленджик в этом сезоне обошелся без резких качелей, стандартный турпоток наблюдается и в Новороссийске.

«Геленджик пользуется устойчивым спросом, и по итогам высокого сезона мы рассчитываем на хорошие результаты. Растет и курортная часть Новороссийска. Многие думают, что это только промышленность, морской порт и грузы, но в городе есть несколько интересных туристических направлений, а не одно Абрау-Дюрсо. Винный, гастрономический, событийный и экскурсионный туризм меньше зависят от температуры моря, чем классический пляжный отдых», - сказал Богданов.

Курортный сезон в Сочи

Сочи в 2026 году показывает снижение по сравнению с прошлым сезоном. Впрочем, стартовая база у города была высокой: 2025 год для курорта оказался неплохим, а наиболее сильные результаты, по оценке эксперта, фиксировали в 2024-м.

Сбросить Сочи с туристического пьедестала это пока не смогло. По предварительной оценке Дмитрия Богданова, к середине лета курорт мог принять уже более четырех миллионов гостей.

«Сочи показал достаточно серьезное снижение к прошлому году. Но даже при этом он остается безоговорочным лидером по числу туристов в России и подтверждает статус главного курорта страны», - заявил эксперт. - Для самих туристов этот сезон, возможно, станет лучшим за последние 10–15 лет. Гости отмечают внимание к себе, удобство передвижения и меньшее количество пробок»

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Отельеры возлагают заметные надежды на осень. Если погода позволит, высокий спрос может не оборваться вместе с календарным летом. Особенно привлекательным остается октябрь, а в теплые годы купальный сезон частично захватывает и ноябрь.

«Есть основания рассчитывать на теплую и продолжительную осень. Возможно, даже гости, которые приедут в начале или середине ноября, успеют искупаться в море и застать завершение бархатного сезона. К этому времени появятся хурма, фейхоа и абхазские мандарины», - отметил Богданов.