Смерч - это столб воды Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Над Черным морем у побережья Сочи очевидцы зафиксировали сразу два смерча. Эффектные кадры природного явления разлетелись по социальным сетям и мессенджерам. Завораживающая картина — водяные столбы, уходящие в темное небо, — вызвала бурное обсуждение среди туристов и местных жителей.

Смерчи в Сочи. Видео "Любимый Сочи"

Смерч в Сочи 15 июля 2026 года

В МЧС заранее предупреждали о высокой вероятности появления атмосферных вихрей в акватории. По данным Сочинского гидрометцентра, 15 июля на участке побережья от Магри до Веселого, включая территорию Сочи и федеральной территории «Сириус», сохранялась опасность формирования смерчей над морем.

Непогода обрушилась на Сочи с вечера 14 июля. В городе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди и ливни, грозы, местами град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 20–22 м/с. Интенсивные осадки могли привести к резкому подъёму уровня воды в реках, а в горной местности возрастал риск схода селевых потоков.

Видео смерча в Сочи

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта соблюдать повышенные меры предосторожности. В администрации Сочи призвали отказаться от отдыха в устьях рек и походов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

Тем, кого смерч застал на улице, нельзя приближаться к зданиям, мостам, деревьям, столбам и автомобилям. При возможности нужно лечь в яму или углубление, закрыв голову руками. Укрыться можно в подземном переходе или любом здании. Водителям в случае смерча рекомендуется оставить автомобиль у стены по ходу ветра и укрыться в кювете или капитальном строении.