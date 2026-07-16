Число заболеваний сократилось на 63,5%: Как Кубани удается сдерживать рост половых инфекций

Пары стали более осознанными в интимном вопросе Фото: Дарья ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока европейские дерматовенерологи бьют тревогу, Краснодарский край демонстрирует обратную тенденцию. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, за последние десять лет заболеваемость гонореей в Европе выросла на 303%, сифилисом - более чем вдвое. В 2024 году только официально зарегистрированы 106 331 случай гонореи, 45 577 случаев сифилиса и 213 443 случая хламидиоза, который остаётся самой распространённой инфекцией, передающейся половым путём.

Особую тревогу вызывает рост врождённого сифилиса: с 78 случаев в 2023 году до 140 в 2024-м в 14 странах Европы. Причина - изменение сексуального поведения, ограниченный доступ к тестированию (в 13 из 29 стран Европы анализы на инфекции платные), а также неуклонно растущая устойчивость возбудителя гонореи к антибиотикам.

Мировая статистика ВОЗ также неутешительна: ежедневно фиксируется более 1 млн новых случаев излечимых инфекций у людей в возрасте 15–49 лет. В 2020 году их было около 374 млн. В 2022-м сифилисом заразились около 8 млн человек, включая 1,1 млн женщин, что привело к более чем 390 тыс. неблагоприятных исходов родов.

Однако на фоне этих тревожных цифр Краснодарский край выглядит островком благополучия. В регионе, где туристический поток в летний сезон достигает 10 миллионов человек, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, за последние годы устойчиво снижается.

- В 2025 году по сравнению с 2024-м сифилис в крае упал на 9,2%, гонорея - на 21,6%. А за период с 2015 по 2025 год общая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, сократилась на 63,5%, - сообщили «КП»-Кубань» в краевом кожно-венерологическом диспансере.

Чем объясняется такая динамика? В регионе действует системный подход, закреплённый законом Краснодарского края «О защите населения от заболеваний, передаваемых половым путём». Минздрав края расширил перечень контингентов для обязательного обследования на сифилис, включая пациентов с ЛОР-патологией и ВИЧ-инфекцией. Сохраняется трёхкратный скрининг беременных в течение беременности. Ежемесячно в режиме видеоконференцсвязи проходят совещания с участием всех лечебных учреждений под руководством главного внештатного специалиста по дерматовенерологии.

Однако курортный сезон - время повышенных рисков. «Отпускной вайб» часто отключает инстинкт самосохранения, толкая на незащищённые контакты. Чтобы пляжное приключение не закончилось очередью к дерматовенерологу, врачи напоминают: - Барьерная контрацепция (презервативы) остаётся самым надёжным способом защиты. А по возвращении домой нелишним будет провериться у специалиста, - советуют в краевом кожно-венерологическом диспансере.

Опыт Кубани показывает: грамотная профилактика, широкий охват диагностикой и межведомственное взаимодействие способны переломить ситуацию даже в условиях растущего туристического потока. Пока Европа подсчитывает рекорды заболеваемости, Краснодарский край доказывает, что бороться с инфекциями можно успешно - при условии, что каждый ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких.