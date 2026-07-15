Электросамокаты набирают скорость: как выросли цены на СИМ на Кубани

Кубанцы стали чаще покупать электросамокаты и электровелосипеды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начало лета традиционно считается высоким сезоном для велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Однако в 2026 году рынок Краснодарского края развивается немного иначе, чем в целом по стране. Если россияне стали реже покупать велосипеды и электросамокаты, то на Кубани спрос на некоторые категории техники, наоборот, вырос. При этом сами покупки обходятся дороже.

Как стало известно «КП»-Кубань» по данным аналитического центра «Чек Индекс», жители Краснодарского края стали активнее приобретать электросамокаты и электровелосипеды. Одновременно выросла и стоимость большинства популярных средств индивидуальной мобильности.

Самый заметный рост показали электровелосипеды. В июне средний чек их покупки достиг 40 068 рублей, что сразу на 20% больше, чем год назад. При этом количество покупок увеличилось на 22%, что стало лучшим результатом среди всех категорий.

Самокат - один из самых популярных видов транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сохраняют популярность и электросамокаты. Несмотря на небольшое снижение средней стоимости покупки - до 23 722 рублей, что на 2% меньше, чем в июне прошлого года, - число приобретений выросло сразу на 9%. Это заметно отличается от общероссийской картины, где продажи электросамокатов, наоборот, снизились на 4%.

Обычные взрослые велосипеды уступают по популярности электронным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Продолжают дорожать и классические велосипеды. Средний чек на взрослую модель в Краснодарском крае составил 19 419 рублей, увеличившись за год на 16%. При этом число покупок уменьшилось на 7%. Такая динамика практически совпадает с федеральной статистикой: по России велосипеды для взрослых также покупают реже, хотя средняя стоимость выросла еще сильнее - до 15 941 рубля, что на 25% больше прошлогоднего показателя.

В регионе сохраняется интерес и к более дорогим средствам передвижения. Так, средняя стоимость моноколеса достигла 106 099 рублей, увеличившись на 10% за год. Количество покупок выросло незначительно - на 2%.

Моноколеса прибавили в цене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- В июне российский рынок велосипедов и средств индивидуальной мобильности продолжил тренд на премиализацию: взрослые модели заметно выросли в цене, при этом число покупок выросло только по электровелосипедам. Покупатели все чаще выбирают более дорогие, удобные и качественные экземпляры, - объяснили «КП»-Кубань» эксперты аналитического центра «Чек Индекс». - Для Краснодарского края эта тенденция проявляется по-своему. Регион остается одним из самых комфортных для использования велосипедов и электросамокатов благодаря теплому климату и продолжительному сезону. Поэтому жители Кубани продолжают обновлять личный транспорт, особенно если речь идет об электрических моделях, которые позволяют быстрее передвигаться по городу и не зависеть от пробок.