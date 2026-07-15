Прыгнул с моста в реку и не справился с течением: Подросток утонул в кубанской станице

В Красноармейском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в водоеме Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае разгар лета. Море, реки и озера – спасение от жары для местных жителей и туристов. Но летний сезон на кубанских водоемах омрачился очередной чередой трагедий. Только за прошедшие сутки вода унесла жизни трех человек. Среди погибших – 17-летний подросток, чей смертельный прыжок в реку в Красноармейском районе сейчас расследуют следователи СКР.

Смертельный прыжок с моста

Трагический инцидент произошел вечером 14 июля в станице Полтавской Красноармейского района. Как рассказали в правоохранительных органах, на берегу реки обнаружили тело 17-летнего юноши с явными признаками утопления.

По предварительным данным следствия, несовершеннолетний решил прыгнуть в воду с моста. Оказавшись в реке, молодой человек не сумел справиться с сильным течением и ушел под воду.

«По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи уже провели детальный осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Печальная статистика

Случай в станице Полтавской стал частью пугающей статистики прошедших суток: всего в Краснодарском крае зафиксировано три смертельных случая на воде. Спасатели МЧС России отмечают, что практически каждую из этих трагедий можно было предотвратить, соблюдая базовые правила безопасности.

Руководитель Краснодарского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Роман Смолдырев обратился к жителям и гостям Кубани с жестким предупреждением. Он напомнил важные правила выживания на воде:

- Исключите алкоголь. Спиртное притупляет внимание, замедляет реакцию и лишает человека возможности адекватно оценить опасность.

- Выбирайте только оборудованные пляжи. На официальных пляжах дежурят профессиональные спасатели, готовые прийти на помощь. Купание в диких местах Кубани часто запрещено из-за опасного рельефа дна, сильного течения или несоответствия санитарным нормам.

- Не прыгайте в воду в незнакомых местах. На дне необорудованных водоемов могут находиться коряги, арматура и острые камни.

- Безопасность на плавсредствах. Любителям сапбордов и надувных матрасов запрещено заплывать за буйки, приближаться к катерам и судам. Использовать их можно только в спасательных жилетах.

«Главное правило: ни на минуту не выпускайте ребенка из поля зрения у воды! Даже если он умеет плавать, контроль должен быть непрерывным», – обратились к родителям в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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