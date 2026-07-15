Охотник за «крыльями»: уроженец Кубани рассказал о службе в расчете FPV-дронов

Дмитрий Михайлов проходит военную службу в составе расчета FPV-дронов

Еще недавно уроженец Краснодарского края Дмитрий Михайлов занимался мирной профессией, связанной со строительством. Теперь он служит в расчете FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии. Задача его подразделения — противодействовать украинским беспилотникам, в том числе аппаратам самолетного типа R-18, Shark и «Лелека».

Родным сообщил после медкомиссии

Дмитрий женат, воспитывает двоих детей. По словам военнослужащего, решение отправиться в зону специальной военной операции он принял самостоятельно и заранее не обсуждал его с семьей. Близких поставил в известность уже после прохождения медицинской комиссии.

«Контракт подписал, потому что хотел приблизить завершение происходящего. У меня среднее специальное образование по направлению строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Я женат, воспитываю двоих детей. Родным сообщил о своем решении уже после медкомиссии. Сначала они очень переживали, а сейчас сильно меня поддерживают», — рассказал Дмитрий Михайлов.

За короткой фразой — непростой семейный выбор. Когда дома ждут жена и дети, каждое решение получает совсем другой вес. Сам Дмитрий уверен, что военнослужащие справятся с поставленными задачами.

«Мы обязательно победим, и все это закончится», — добавил он.

За уничтоженные беспилотники предусмотрены премии

По словам Дмитрия, базовый размер его денежного довольствия превышает 200 тысяч рублей. Итоговая сумма может различаться в зависимости от выполняемых задач и положенных выплат.

Отдельной темой стали выплаты за результативную боевую работу. Как рассказал Михайлов, военнослужащим могут начислять премии за уничтоженные беспилотные аппараты самолетного типа.

«За каждый подтвержденный сбитый беспилотник самолетного типа предусмотрено премирование в размере 100 тысяч рублей. В отдельные дни расчет может поразить несколько таких целей», - рассказал Дмитрий.

Работа расчета требует не только умения управлять FPV-дроном. Операторам необходимо быстро обнаружить цель, оценить ее движение и принять решение в условиях, когда счет порой идет на секунды. Для этого бойцы проходят специальную подготовку и постоянно совершенствуют навыки.