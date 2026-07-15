Аграриям нужно больше топлива. Нехватка дизеля и бензина осложняет уборку урожая в Краснодарском крае

Аграрии Кубани нуждаются в дополнительных поставках горючего Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к Правительству России с просьбой увеличить ежемесячные квоты на поставку дизельного топлива и бензина для региональных аграриев. Соответствующий доклад он представил вице-премьеру Александру Новаку.

«Ситуация на рынке стабилизируется: около 80% заправок ежедневно обеспечены как минимум одним видом топлива. Однако в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также в Темрюкском и Крымском районах напряженность сохраняется», — отметил глава региона.

Особое внимание уделяется обеспечению сельхозпроизводителей горючим в разгар уборки урожая. Сейчас в крае действует механизм прямых договоров между фермерами и крупнейшими нефтяными компаниями в рамках квот, установленных Минэнерго и Минсельхозом РФ. Однако текущих объемов недостаточно для покрытия реальных потребностей региона. Чтобы гарантировать своевременное проведение уборочных и послеуборочных работ, Кондратьев запросил выделение дополнительных ресурсов.

На данный момент за Кубанью закреплена квота в 180 тыс. тонн дизельного топлива и 18 тыс. тонн бензина. Согласно информации пресс-службы администрации края, переход на прямые поставки от производителей также позволит пресечь спекуляции: в период жатвы некоторые поставщики искусственно завышают цены.

«Мы договорились с Правительством и Минсельхозом России, что топливо будет поступать аграриям напрямую, минуя посредников. Наша цель — обеспечить фермеров горючим по фиксированной цене, чтобы они могли спокойно провести уборочную кампанию», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Для оперативного взаимодействия с сельхозпредприятиями губернатор поручил создать штаб, который будет работать на протяжении всей жатвы. Возглавит его министр сельского хозяйства края Федор Дерека.