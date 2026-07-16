Избивала и морила голодом сирот 10 лет: Приемная мать из Геленджика получила 4,5 года за 12 лет пыток детей

Вместо желанного родительского дома сироты попали в ад Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В краснодарском краевом суде поставили точку в деле, которое заставляет содрогаться. Елена Роготовская, которая по документам числилась опекуном и приемным родителем, на протяжении более десяти лет систематически истязала доверенных ей детей. Судебная коллегия оставила в силе приговор Геленджикского городского суда — 4,5 года колонии общего режима и трехлетний запрет на любую деятельность, связанную с опекой.

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Всё началось в Челябинской области. В период с 2011 по 2017 год Роготовская, имея статус опекуна, превратила жизнь как минимум восьми девочек в возрасте от 5 до 15 лет в ад. Она била их руками, ногами и тем, что попадалось под руку — от кухонных принадлежностей до тяжелых предметов. Детей систематически ограничивали в еде, оскорбляли, запугивали и подвергали унизительным наказаниям. Психологическая атмосфера в доме была такой, что девочки жили в состоянии постоянного страха.

Когда семья переехала в Краснодарский край — сначала в Горячий Ключ, затем в Геленджик, — пытки не прекратились. Напротив, круг жертв расширился. С 2017 по 2023 год под опекой Роготовской оказались еще 12 детей от 3 до 17 лет. И снова — побои, издевательства, психологическое давление.

Самым циничным эпизодом стало нападение на десятилетнюю девочку в июле 2020 года. Женщина умышленно бросила ребенка на землю, сломав ребенку плечо.

«Травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. При этом подсудимая даже не попыталась оказать пострадавшей первую помощь», - говорится в материалах уголовного дела.

«Мотив остался за кадром»

В судебном заседании Роготовская свою вину не признала. Она отрицала факты избиений и издевательств, заявляя, что дети оговаривают ее. Однако показания потерпевших, медицинские документы и заключения экспертов сложились в единую картину, которую суд счел неопровержимой.

Судья, оглашая приговор, отметил: подсудимая использовала свое положение как инструмент подавления воли детей. Действия женщины квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса — истязание двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних и находящихся в беспомощном состоянии (п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Суд назначил Роготовской наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с установлением опеки или попечительства над несовершеннолетними, сроком на три года.

Краевой суд проверил законность и обоснованность решения и оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Для двадцати детей, прошедших через «заботливые» руки Роготовской, это не столько возмездие, сколько запоздалое признание того, что они не должны были проходить через этот ад.