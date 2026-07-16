Больше 500 человек на одно место: Ректор КубГУ назвал факультет, побивший рекорд по заявкам на поступление в 2026 году

Михаил Астапов в студии радио "КП"-Кубань" Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В кубанских учебных заведениях сейчас горячая пора – идет приемная кампания. Но в своем плотном графике ректор главного вуза Краснодарского края Михаил Астапов нашел время и пришел в гости на радио «КП»-Кубань. - Сейчас идет приемная кампания, как страда в сельском хозяйстве. Она не оставляет свободного времени и требует полной концентрации. Поэтому после интервью возвращаюсь в университет, - сказал журналисту Дмитрию Михееву в эфире программы «Персона недели» Михаил Борисович. Кстати, глава Кубанского госуниверситета является родоначальником Единого госэкзамена на Кубани. Он был в числе тех, кто начинал ЕГЭ в крае.

- Академик РАН и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко признался, что не смог бы сдать ЕГЭ. Он отметил, что экзамен всегда является стрессом, но раньше его сдавали по-человечески. Академик сравнил нынешний формат ЕГЭ с «крестиками-ноликами». Вы с такой формулировкой согласны? И что бы вы ответили противникам ЕГЭ?

- Вы знаете, я на эту тему могу говорить бесконечно, но времени у нас мало, поэтому я очень кратко. Первое, что я хотел бы отметить, откуда у нас появляется уверенность в том, что люди, которые завершили обучение в школе 40-50 лет тому назад, могут ответить на вопросы школьной программы? Во-первых, программа была другая, а во-вторых, все-таки в нашей повседневной деятельности мы не сталкиваемся с необходимостью оставаться в предметном поле. Кроме, допустим, ученых. Географ остается географом, биолог остается в своем поле, а в целом же происходят значительные изменения. И мало из того, что мы изучали мы вообще помним. Второй момент. Вспоминаю один анекдот из советских времен, когда в газете «Правда», в нашем главном партийном рупоре, знатный рабочий пишет: «Я Солженицына не читал, но я его решительно осуждаю». Вот примерно так же я с огромным уважением отношусь к нашему бывшему главному санитарному врачу. Он действительно очень яркая личность. Но его рассуждения на эту тему напоминают выражение того самого знатного рабочего. Если бы кто-то более глубоко ознакомился с темой, то он бы понял, что никакого отношения к крестикам и ноликам, этот процесс не имеет. Ну и к тому же есть противоречия. Если крестики и нолики – это совсем просто, то почему бы тогда не сдать?

- Есть претензии к качеству школьного образования?

- Очень интересный вопрос. Вы знаете, до того, как я стал ректором, я занимался школьным образованием 25 лет. Мне как-то некорректно вообще предъявлять претензии к школьному образованию. Но я хотел бы отметить следующее – это надо всегда делать на профессиональных площадках. Я очень благодарен нашему региональному министерству, которое ежегодно приглашает меня на краевой педсовет. На этом поле мы обмениваемся мнениями о школьном и вузовском образовании. С моей точки зрения, это те вопросы, которые лучше решать в профессиональной среде. Это способствует не озлоблению, а решению существующих проблем.

- Михаил Борисович, вы не только ректор, но и педагог со стажем, заслуженный учитель Кубани. Вы согласны с мнением, что хороший учитель – это человек, который любит детей? Как вы оцениваете современных учителей с такой точки зрения?

- Я полностью согласен, что учитель должен любить детей. В противном случае он в школе не задержится. Это было раньше, это есть и сегодня. Я раньше считал, что школьный учитель – это первая ступень, а преподаватель вуза – это вторая ступень одной профессии. Но в процессе работы в высшей школе, и в школе общеобразовательной, понял, что это две разные профессии, к которым предъявляются совершенно разные требования. Так вот, школьный учитель – это прежде всего про любовь, воспитание, а потом про обучение. Вузовский преподаватель – это несколько другое. С моей точки зрения, без любви учителю в школе делать нечего.

- Что надо сделать, чтобы учителя, в первую очередь, молодые, не уходили из школы?

- Прежде всего, должна быть система мер социальной поддержки молодых учителей. Есть такое правило. Правило жизни. Если молодой человек после окончания вуза или педколледжа на 2-3 года остается в школе, то школа его больше «не отпустит». Все происходит в первый-второй год. Поэтому система мер социальной поддержки, наставничество очень важны именно на этом этапе. Она позволяет человеку почувствовать себя более стабильно, более комфортно. А «химия», которая существует в школе, увлекает, и тогда молодые специалисты остаются работать на долгие годы.

- Вы возглавляете Кубанский государственный университет 18 лет. Что бы dы могли отметить как главное достижение, а что пока не получилось?

- Спасибо за вопрос. На него ответить, наверное, очень непросто. Но главное, с моей точки зрения, состоит в том, что на протяжении этих 18 лет огромный вуз, в котором более 30 тысяч обучающихся ныне и 2,5 тысячи работающих, развивался без революции, без потрясений. Мы целенаправленно, последовательно и в образовательной, и в научной деятельности, и, что очень немаловажно, в инфраструктуре и создании современных условий, шли вперед. Я думаю, что изменения для тех, кто работает в вузе, конечно, видны, но менее очевидны. Они более очевидны тем, кто оказывается в КубГУ спустя 10-15 лет. Наверное, со стороны лучше оценить, как изменился Кубанский государственный университет.

Если говорить о том, что не удалось, то не удалось очень много. Ведь всегда хочется осуществить больше планов. Не удалось, например, получить статус федерального университета, хотя мы стремились к этому. Не удалось решить некоторые инфраструктурные вопросы, хотя в этом плане мы сделали очень много. И продолжаем совершенствоваться. К примеру, наш славный юридический факультет, которому уже много лет, заслуживает, чтобы существовать в других, более комфортных условиях. Это задача, которая еще не решена, но мы стараемся решить ее в самое ближайшее время.

- Недавно Сочинский университет РУДН отменил выпускные работы студентов из-за того, что современные нейросети способны всё делать за учащихся. Дипломные работы утратили свою ценность. А КубГУ не планирует поступить так же? Как меняется образовательный вектор с приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта?

- Начну со второго вопроса. С 2024 года по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, а у нас их 77, введен модуль, связанный с искусственным интеллектом. В прошлом году мы победили в конкурсе «Топ-ИИ» и получили право в числе 20 вузов Российской Федерации готовить специалистов топ-уровня в области искусственного интеллекта. Обучащиеся уже получают свою основную профессию на факультете компьютерных технологий и прикладной математики, и дополнительно становятся топ-специалистами в области искусственного интеллекта. В этом году аналогичный конкурс мы выиграли и по направлению ИТ.

Что касается дипломных работ, вне всякого сомнения, государственная итоговая аттестация в ближайшее время претерпит изменения. Но, кстати, для этого воли вуза недостаточно, должны быть внесены изменения в стандарты. Здесь хочу отметить следующее. У нас на протяжении пяти лет достаточно успешно развивается такая форма государственной итоговой аттестации, как «Стартап как диплом». Когда ребята разных факультетов работают над одним проектом и защищают не дипломную работу, а свой проект, который зачастую уже находится на этапе реализации и монетизируется даже в процессе обучения. То есть мы воспитываем поколение предпринимателей. Мы понимаем прекрасно, что это путь не для всех. Принято считать, что примерно 8% способны заниматься предпринимательством, но, если мы выявим эти 8%, я буду считать, что мы свою задачу выполнили.

- Какие специальности в Кубанском госуниверситете сегодня востребованы больше всего? Какой на них конкурс при поступлении?

- Прежде всего я хотел бы отметить, что в Кубанском госуниверситете нет низкоконкурсных направлений подготовки и специальностей, или тех, на которых совсем нет конкурса. Но вместе с тем конкурс совершенно разный. Вот, например, юридический факультет. Мне даже страшно называть цифру, которую я уточнил буквально несколько часов назад. Конкурс сюда составляет 504 заявления на одно место. Там мест мало, правда. Но это абсолютный рекорд. Я не помню, чтобы показатели конкурса по заявлениям на одно место были немногим более 100. Это беспрецедентно.

Если говорить о неких тенденциях, я бы хотел отметить рост интереса к инженерным специальностям и IT. Не скрываю, был период времени, 90-е годы, когда мы на нашем физтехе с трудом решали проблему по выполнению плана по бюджетным местам. Сегодня все направления подготовки на физико-техническом факультете являются средне-конкурсными. Это очень важно. Аналогичным образом развивается ситуация на математических факультетах. На факультете компьютерных технологий и прикладной математики конкурс стал достигать показателей верхней части спектра по вузу. Безусловно, остаются прежние тенденции, касающиеся экономики, юриспруденции, рекламы, журналистики, лингвистики. Из новых направлений высокие показатели демонстрирует педагогическое образование с изучением английского и китайского языков. Мы ввели это направление в прошлом году, и показатели по конкурсу там действительно очень и очень высокие.

- Сколько бюджетных мест в КубГУ предусмотрено в этом году?

- Отвечу кратко. Больше, чем в каком-либо другом вузе. У нас более 3300 бюджетных мест, причем они распределены по разным факультетам. У нас нет факультета, на котором бы не было бюджетных мест. Но если говорить о наиболее существенном увеличении мест, то это уже упомянутые факультет компьютерной технологии и прикладной математики, физико-технический факультет. Стабильно высокие показатели по бюджету на биологическом факультете.

- Мы видим, как стремительно меняются запросы современного мира и появляются новые профессии. Вы начали перестраиваться под новую модель образования? И как быстро в КубГУ внедряются новые направления?

- Я бы сказал, что это две связанные между собой, но всё-таки разные проблемы. Новые направления – это очень важно, потому что это изменения, которые происходят на рынке труда, и на них надо реагировать. За два года мы ввели 12 новых направлений. Не буду перечислять все, но некоторые назову. Это информационная безопасность, крайне важная для всех нас. Медиакоммуникации – на факультете журналистики, судебная прокурорская деятельность – на юрфаке и так далее. А вот если отвечать на вопрос в отношении новой модели, то, безусловно, это тенденция, которая существует прежде всего в вузах, определенных для эксперимента. Если говорить о КубГУ, то мы ввели семь специальностей со сроком обучения пять лет – как в старые добрые времена. Но вместе с тем надо отметить, что это не тот период, не классический специалитет, который был раньше. Все-таки новая модель образования, которая формируется в России, аккумулирует то лучшее, что было в бакалавриате и магистратуре, а это, прежде всего, рациональные моменты, которые необходимо использовать и в традиционном специалитете. Даже тот факт, что новая модель будет двухуровневая, свидетельствует о том, что мы пытаемся найти баланс между тем, что было недавно, и тем, что было раньше.

- Бытует распространенное мнение, что другие страны все-таки опередили нас. Есть ли у нас силы догнать или перегнать их?

- Я почему-то вспоминаю Никиту Сергеевича Хрущева, который говорил, «догнать и перегнать Америку в производстве кукурузы». Мне кажется, нам надо меньше смотреть по сторонам, а определить свою национальную современную модель образования и следовать ей, аккумулируя тот опыт, который существует извне. Мы слишком часто поддаемся некой моде или политическому давлению, как это было с бакалавриатом, но вместе с тем надо иметь свое национальное лицо. Я думаю, что года через два-три эта новая национальная модель образования в высшей школе России появится.

- Депутаты Госдумы готовят закон об изменении правил поступления в магистратуру. Она будет для большинства специальностей привязана к бакалавриату. Как вы относитесь к такой инициативе? Как это отразится на качестве образования?

- Я отношусь с осторожностью к этой инициативе. С моей точки зрения, вне всякого сомнения, определенные ограничения нужны. Приведу такой пример. Несколько лет назад молодой человек, после того как закончил юридический факультет и успешно работал в профессии, решил поступить в магистратуру на архитектуру, не имея архитектурного образования. Наверное, это очень сомнительная модель, которая, на мой взгляд, не имеет права на существование. Но, когда, например, после юридического образования люди идут работать и понимают, что им не хватает экономических знаний, или наоборот, экономисты говорят о том, что им не хватает знаний в той или иной области права, с моей точки зрения, такая магистратура должна быть сохранена. Поэтому очень важно найти золотую середину в подобных ограничениях.

- Много ли студентов Кубанского университета отчисляют после первого курса?

- Общее количество студентов я назвал, у нас их более 30 тысяч. Примерно 200-250 человек после каждой сессии на время или не на время покидают Кубанский государственный университет. Но на самом деле, количество кандидатов, которые могут покинуть университет, гораздо больше. Мы работаем с ними, пытаемся все-таки получить положительный результат, но если это не удается, то надо принимать решения, создающие такую мотивационную среду, в которой молодые люди хотят получать образование, а не просто пребывать в университете.

- А какие студенты нужны вузу?

- Кубанский госуниверситет не испытывает недостатка в абитуриентах, но нам очень нужны успешные выпускники школ, которые являются победителями и призерами региональных и всероссийских олимпиад, получившие фундаментальные знания в общеобразовательной школе и сдавшие предметы ЕГЭ на 90-100 баллов. Кстати, несколько дней назад мы считали, сколько у нас стобалльников уже подали документы – их 109 человек. Из них три человека – двухсотбалльники. Отрадно, что они приехали именно к нам. Это очень важный момент, свидетельствующий, что не только о столичных вузах мечтают молодые люди. Но прием документов продолжается до 25 июля и мы ждем увеличения этой цифры.

- Как педагог с огромным опытом, пожалуйста, подтвердите или развенчайте миф о различиях в поколениях. Можно ли выделить тренд, что у каждого поколения свои интересы, и чем вам нравится современная молодежь?

- Это тема философская. Конечно, каждое поколение отличается от предшествующего, но с моей точки зрения здесь нельзя говорить, что одно лучше или хуже, оно просто другое. Если говорить о нынешнем поколении, наверное, оно более прагматично настроенное, чем предшествующее. Оно в значительной мере достаточно целеустремленное, и, что меня огорчает, менее патриотично настроенное. Но это проблемы общества, а не проблемы даже школы. Но в целом у нас хорошая молодежь, с которым надо работать. У нас, взрослых, есть заблуждение. Мы беседуем с молодыми людьми, мы говорим на одном языке, все это здорово, но мы забываем о том, что они не обладают тем запасом опыта, который есть у нас. А мы считаем, что они должны знать это автоматически. Но так не бывает.

- Правда, что кибермошенники добрались до студентов? И что в первую очередь нужно знать родителям, чтобы обезопасить детей от злоумышленников?

- Кибермошенники добрались до всех нас. И студентов, и родителей, и бабушек, и дедушек. Поэтому все нуждаются в защите. Я могу сказать только одно, что мы большое внимание уделяем этой работе с нашим педагогическим коллективом, особенно со возрастной частью и молодежью. У некоторых молодых людей есть бравада, что они смогут что-то доказать. Заканчивается это, как правило, печально, поэтому совет один. Надо исключить общение с сомнительными людьми по сомнительным звонкам. Все, что вызывает подозрение, должно просто прекращаться. И тогда проблем не будет.

- Михаил Борисович, что самое главное для вас в подборе рабочей команды, в подборе преподавателей? Часто ли вы увольняете? В каком случае можете уволить преподавателя?

- В подборе главное – профессионализм, под которым я подразумеваю и знание предмета своей деятельности и отношение к работе. Что касается увольнения преподавателей, это явление из ряда вон. Чаще всего с преподавателями, которые не показывают должных результатов, мы расстаемся вследствие того, что их не избирают по конкурсу на последующий период времени. Ну, а что касается увольнения по соответствующей статье Трудового кодекса, это бывает крайне редко. Один-два случая, и связаны они с очень грубыми нарушениями.

- Поздравляем вас с важной наградой – церковным орденом, Орденом Сергия Радонежского II степени. Для вас это ценная награда?

- Для меня это высокая награда. Мне очень приятно, что я ее получил из рук Святейшего Патриарха. Я с ним встречался два раза. Первый раз, когда мы закладывали храм на территории университета, и второй, когда он уже был построен. Вы знаете, общение с таким человеком невероятно вдохновляет. По крайней мере, это так для меня. Сама по себе награда, действительно высокая, и у меня к ней особое отношение.

- В университете большое количество иностранных студентов, все они приезжают именно за качественным образованием. Как они адаптируются в Краснодаре?

- Любая адаптация на новом месте – процесс достаточно сложный. Кстати, у нас студенты обучаются ныне из 74 стран мира, их количество приближается к полутора тысячам. География самая широкая – это Африка, Азия, Латинская Америка, до недавнего времени даже Австралия. Но если говорить об адаптации, то существуют соответствующие программы, есть подготовительное отделение, главная задача которого – все-таки научить языку, поскольку обучение происходит на русском языке, и это необходимое условие. Но кроме языка большое внимание уделяется иным вопросам, ведь они приезжают из стран с другой культурой, с другой ментальностью, другой религией. Здесь требуется индивидуальная работа специалистов департамента по международным связям, работников факультетов и деканатов. И что немаловажно, общение с российскими студентами, которые позволяют иностранным гражданам социализироваться как можно быстрее.

- Есть ли задачи, которые вы готовы поставить перед собой коллективом, чтобы поднять планку еще выше?

- В свете обсуждаемой нами с вами проблемы, в ближайшие годы предстоит решить проблему нового содержания образования, то есть разработки новых программ в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами. Каждый вуз должен, с моей точки зрения, уяснить следующее, что он существует не сам по себе. Мы работаем на систему и работаем на индустриальных партнеров. И создание этих программ должно отвечать их требованиям. Безусловно, нам требуется повысить отдачу от науки. У нас есть очень хорошие научные разработки, но нам необходимо добавлять в прикладном характере науки, чтобы достижения внедрялись в практику. Вне всякого сомнения, стоят задачи по дальнейшему улучшению, хотя сделано было очень много для инфраструктуры университета. И я думаю, что над этими проблемами мы будем усиленно работать.

- Расскажите о своем детстве, семье. Чем любили заниматься?

- В семье: мама, папа, я и младший брат. Я любил спорт. Любил, как ни странно, учиться. Мне это доставляло удовольствие. И по большому счету в такой атмосфере я думал много о том, как нас воспитывали родители. Они нас воспитывали собственным примером, не опекали нас, не читали нам нотаций. Мой младший брат прошел путь от курсанта Рязанского воздушно-десантного училища до генерал-лейтенанта. Мне удалось стать ректором Кубанского госуниверситета. И во многом это благодаря нашим родителям. Я очень рад, что мама еще, слава богу, жива. Я очень благодарен своим родителям.

- А вы помните тот день, когда решили стать педагогом?

- Я помню тот день, когда у меня появились мысли о том, что я свяжу свою жизнь с географией. Было это в 7-8 классах, когда учитель географии как-то выделил меня среди всех учеников, я у него был главным экспертом. Мне это так нравилось. И я Николаю Александровичу Мамонтову, его давно нет в живых, очень благодарен за то, что он пробудил интерес к географии. Поэтому в дипломе у меня написано «географ, преподаватель».

- А вы помните свой первый рабочий день в школе?

- Я помню, как пришел в школу. Это была сельская школа № 61 хутора Ленина, сейчас там построили уже новую. А тогда я встретил молодого человека, и он перед входом начал мне очень интересно рассказывать о ней. Потом выяснилось, что молодого человека удалили с урока, а я оказался его классным руководителем. Я не очень помню, как преподавал географию, потому что до этого я преподавал эту дисциплину в вузе. А вот когда мне поручили из-за недостатка специалистов преподавать математику, вот здесь я помню все. Помню первую контрольную работу, когда у меня было ощущение, что я ее пишу, а не школьники. Помню строгий взгляд завуча. Поэтому школа, в плане профессии, – это особый период, который навсегда останется в моей памяти.

- Как вам удается поддерживать такую прекрасную форму? Это спорт?

- Спорт у меня преобразован в ходьбу. Я каждый день, несмотря на занятость, уже два года стараюсь пройти хотя бы по 20 тысяч шагов ежедневно. Могу с гордостью для себя сказать, что мне это удается. Раньше я бегал, но ходьба приносит явную пользу. Я стал лучше себя чувствовать. Поэтому каждый должен выбрать себе какую-то приемлемую ему двигательную активность. Но я убежден в том, что все мы должны заниматься собой и физической активностью.

- Я у многих героев спрашиваю про Сергея Галицкого, поскольку считаю, что вклад в развитие кубанской столицы громадный. Ваше отношение к нашему земляку, к выпускнику?

- У меня трепетное и очень уважительное отношение к Сергею Николаевичу. Он нам оказывает огромную помощь в решении многих университетских проблем. Я не буду много говорить, скажу о том, что он построил нам в прошлом году физкультурно-оздоровительный комплекс, стоимость которого около 300 миллионов рублей.

Мы, кстати, пытаемся решить проблему, чтобы все люди, которые учились или работали в университете, навсегда оставались членами одной корпорации – Кубанский госуниверситет. И в этом плане мы недавно создали Ассоциацию выпускников КубГУ и создали Фонд целевого капитала, в который каждый выпускник может внести свой вклад. Что касается Сергея Николаевича, я могу сказать следующее. У меня есть счастье общения с ним, и я этим очень дорожу. И не только потому, что он помогает университету. Он действительно человек, который вносит огромный вклад в развитие города Краснодара. И самое главное, показывает пример, как должны поступать люди, добившиеся успеха. Я считаю, что всем нам, жителям Краснодарского края, повезло, что у нас есть такой земляк.

- Каких животных любите: собак или котов?

- Наверное, котов, потому что у меня дома есть кошка.

- Человек должен учиться на своих ошибках или все-таки на ошибках других людей?

- Вначале – на своих, а потом уже – на чужих.

- Вопрос в эпоху ЗОЖ. Диета или не диета?

- Наверное, диета.

- А окрошка на квасе или на кефире?

- Последнее время не ем окрошку. Раньше на квасе любил.

Победа, успех. Что это для вас?

- Достижение поставленной нереальной цели.