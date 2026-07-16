При семибалльном шторме и урагане. Спустя два года стало известно, как спасали экипаж танкера «Волгонефть 212»

Медаль «За спасение погибавших» вручена крымским спасателям. Фото: пресс-службы отряда ГКУ РК «Крым-Спас»

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» представлены к государственной награде Российской Федерации — медали «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

№Награды получил спасатель Виталий Кузяков и начальник аварийно-спасательной группы Игорь Цепу. В декабре 2024 года в составе десантной группы они провели сложнейшую операцию в акватории Чёрного моря: в экстремальных погодных условиях удалось эвакуировать двух членов экипажа терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212» прямо с нефтяного пятна», – рассказали в пресс-службе отряда ГКУ РК «Крым-Спас»

Десантной группой руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК «Крым-Спас» Владимир Мельников, ушедший из жизни 24 марта 2026 года. Его профессионализм и колоссальный опыт позволили провести спасательную операцию на высшем уровне и сохранить человеческие жизни.

В сложной миссии не обошлось бы и без экипажа вертолета Ми-8 МЧС России. Под командованием Владимира Бондаренко пилот Дмитрий Валентинович Мазурчук и бортовой механик Николай Дейнек управляли воздушным судном при ветровой нагрузке до 24 м/с. В это время спасатели «Крым-Спас» при волнении моря до 7 баллов поднимали пострадавших на борт.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии судно «Волгонефть-212» получило пробоину и разломилось пополам. При эвакуации 13 членов экипажа один человек погиб.

Что касается «Волгонефти-239», то носовая часть танкера ушла под воду, а корма села на мель у мыса Панагия. Суммарно потерпевшие крушение судна перевозили 9,2 тыс. т мазута. Загрязненной оказалась масштабная территория от Темрюкского района до Анапы.

Первоначально эксперты связывали катастрофу с ошибками экипажа в сложных метеоусловиях и чрезмерной штормовой нагрузкой на корпуса. Однако по итогам расследования, завершенного весной 2025 года, основной причиной признали нарушение капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на навигацию в Азовском море и Керченском проливе. Дополнительным фактором стала некомплектность экипажей квалифицированным персоналом.