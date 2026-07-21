Заправка в канистры и иную тару временно не осуществляется Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

По данным на утро 21 июля в Краснодаре горючее отпускают 66 АЗС. Свежую сводку о ситуации на автозаправочных станциях города опубликовал Муниципальный центр управления краевой столицы. Водителям напоминают, что информация актуальна на утренние часы, и в течение дня ситуация на заправках может меняться.

Бензин в Краснодаре 21 июля 2026

Наличие видов топлива на работающих заправках:

- АИ-92 — доступен на 46 АЗС;

- АИ-95 — в наличии на 41 АЗС;

- АИ-100 — можно заправить на 12 АЗС;

- Дизельное топливо— есть на 56 АЗС.

Адреса работающих автозаправок в Краснодаре 21 июля 2026

«Роснефть»: улицы Селезнева, Московская, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, а также Ростовское шоссе.

«Лукойл»: улицы Тургенева, Захарова, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров, проспект Чекистов и Мирный проезд.

«Газпром»: улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская и Ейское шоссе.

«Газпромнефть»: улицы Селезнева, Уральская, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская, а также два участка на трассе Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина и по направлению от него в сторону города).

«Rusoil»: улицы Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Пластунская и Ростовское шоссе.

«Atan»: 1-я Дорожная, улица Красных Партизан и хутор Ленина.

«PNB»: улицы Монтажников и Шевченко;

«Татнефть» (Ростовское шоссе);

«СитиОйл» (ул. Мачуги);

«Teboil» (ул. Новороссийская);

«Ирбис» (ул. Степана Разина);

«ОПТИ» (ул. Красных Партизан);

«ЮНК» (ул. Российская);

«Партнер» (ул. Уральская);

«Petrol» (ул. 70-летия Октября).

Ситуация с бензином в Краснодаре

Ограничения и временно закрытые станции:

Для предотвращения дефицита на ряде автозаправочных станций по решению их владельцев сохраняются защитные ограничения — отпуск топлива производится строго в баки автомобилей (заправка в канистры и иную тару временно не осуществляется).

Кроме того, в городе 37 АЗС временно приостановили отпуск горючего, а еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.

Власти отмечают, что сейчас на всех уровнях принимаются оперативные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Автомобилистов убедительно просят проявлять сознательность и не закупать топливо впрок.

«Это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – говорится в сообщении МЦУ Краснодара.