Количество покупок бензина выросло на 40 %: Что происходит на топливном рынке Кубани

Кубань обогнала Россию по средней стоимости топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на топливном рынке Кубани остается неспокойной. За последнее время бензин заметно подорожал, а на некоторых автозаправочных станциях стоимость топлива уже достигает 125 рублей за литр и выше, что значительно превышает среднерыночные показатели. Несмотря на рост цен, автомобилисты продолжают активно покупать топливо, а контроль за ситуацией усилило Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы.

Кубань обгоняет страну по стоимости бензина

Как стало известно «КП»-Кубань» по данным аналитического центра «Чек Индекс», в начале июля стоимость большинства видов топлива в Краснодарском крае оказалась выше среднероссийской.

Так, средняя цена бензина АИ-92 на Кубани составила 73,9 рубля за литр, что на 12% выше прошлогоднего уровня. При этом в среднем по России этот показатель достиг 70,5 рубля. Еще заметнее разница по АИ-95 - 82,2 рубля против 77,5 рубля по стране. Бензин АИ-100 в регионе в среднем стоит 102 рубля, тогда как общероссийский показатель составляет 94,5 рубля.

Исключением стало дизельное топливо. Его средняя цена на Кубани составила 85 рублей, что оказалось ниже общероссийских 88 рублей.

Дизельное топливо становится популярнее привычного Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом жители региона стали заправляться чаще. Количество покупок бензина АИ-92 выросло на 41%, АИ-95 - на 37%, дизельного топлива - на 36%.

Автомобилисты ищут альтернативу

По данным аналитиков, рост стоимости топлива меняет и поведение водителей. Если дорогие марки бензина постепенно теряют популярность, то альтернативные виды топлива становятся востребованнее.

Цена на топливо на разных АЗС Кубани

- В начале июля наиболее востребованные марки бензина продолжили демонстрировать рекордный рост цен. При этом на рынке сохраняется высокая волатильность: разница в стоимости топлива между сетевыми и независимыми АЗС достигает 2,1 раза. На этом фоне автомобилисты все чаще выбирают альтернативные виды топлива, - рассказали в «ЧекИндекс». - Число покупок дизельного топлива выросло на 28%, компримированного природного газа - на 8%, сжиженного углеродного газа - на 17%, тогда как спрос на более дорогие марки бензина АИ-95 и АИ-98 снизился.

По мнению экспертов, именно высокая разница в стоимости топлива на различных АЗС стала одной из главных особенностей начала июля.

Почему на некоторых АЗС бензин стоит дороже

На фоне перебоев с поставками топлива в регионе на отдельных независимых автозаправочных станциях стоимость бензина уже достигла 125 рублей за литр и выше. Это значительно превышает среднерыночные показатели и вызвало жалобы автомобилистов.

ФАС вынесла предупреждение части АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо Фото: Ольга ЮШКОВА.

На ситуацию уже отреагировали в краснодарской антимонопольной службе. В ведомстве сообщили, что после обращений жителей провели анализ ценообразования на региональном рынке топлива и выявили признаки возможного нарушения законодательства. Предупреждения получили несколько операторов АЗС, среди которых сети «Уфимнефть», Atan, «Степная», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера».

Как отметили в антимонопольной службе, сейчас проводится ежедневный мониторинг цен как на розничном, так и на мелкооптовом рынке нефтепродуктов. При выявлении экономически необоснованного роста стоимости топлива ведомство обещает применять меры антимонопольного реагирования. За злоупотребление доминирующим положением предусмотрены крупные, в том числе оборотные, штрафы в размере от 300 тысяч до миллиона рублей. На исполнение предупреждений компаниям отведено десять дней.

При обнаружении необоснованных и завышенных цен на топливо нужно обратиться в антимонопольную службу для решения проблемы. Сделать это можно на официальном портале ведомства или по ссылке.

Почему цены продолжают расти

- Топливо - это товар, от покупки которого отказаться практически невозможно. Если возникает дефицит, цена начинает расти. Поэтому рыночными сегодня можно считать цены и выше 100 рублей за литр. В отдельных случаях стоимость превышает даже 300 рублей. Особенно это касается территорий, где доставка топлива сопряжена с дополнительными рисками, - рассказал «КП»-Кубань» экономист и политолог Роман Иноземцев. - Частные сети закупают топливо дороже и зачастую получают его по остаточному принципу. Из-за этого у них может быть меньше объемов топлива, а себестоимость оказывается выше. Если заставить независимые АЗС продавать топливо дешевле закупочной стоимости, часть из них может просто прекратить работу. Тогда конкуренция на рынке снизится, а в долгосрочной перспективе проиграют сами потребители.