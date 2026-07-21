Количество покупок бензина выросло на 40 %: Что происходит на топливном рынке Кубани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ситуация на топливном рынке Кубани остается неспокойной. За последнее время бензин заметно подорожал, а на некоторых автозаправочных станциях стоимость топлива уже достигает 125 рублей за литр и выше, что значительно превышает среднерыночные показатели. Несмотря на рост цен, автомобилисты продолжают активно покупать топливо, а контроль за ситуацией усилило Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы.
Как стало известно «КП»-Кубань» по данным аналитического центра «Чек Индекс», в начале июля стоимость большинства видов топлива в Краснодарском крае оказалась выше среднероссийской.
Так, средняя цена бензина АИ-92 на Кубани составила 73,9 рубля за литр, что на 12% выше прошлогоднего уровня. При этом в среднем по России этот показатель достиг 70,5 рубля. Еще заметнее разница по АИ-95 - 82,2 рубля против 77,5 рубля по стране. Бензин АИ-100 в регионе в среднем стоит 102 рубля, тогда как общероссийский показатель составляет 94,5 рубля.
Исключением стало дизельное топливо. Его средняя цена на Кубани составила 85 рублей, что оказалось ниже общероссийских 88 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
При этом жители региона стали заправляться чаще. Количество покупок бензина АИ-92 выросло на 41%, АИ-95 - на 37%, дизельного топлива - на 36%.
По данным аналитиков, рост стоимости топлива меняет и поведение водителей. Если дорогие марки бензина постепенно теряют популярность, то альтернативные виды топлива становятся востребованнее.
- В начале июля наиболее востребованные марки бензина продолжили демонстрировать рекордный рост цен. При этом на рынке сохраняется высокая волатильность: разница в стоимости топлива между сетевыми и независимыми АЗС достигает 2,1 раза. На этом фоне автомобилисты все чаще выбирают альтернативные виды топлива, - рассказали в «ЧекИндекс». - Число покупок дизельного топлива выросло на 28%, компримированного природного газа - на 8%, сжиженного углеродного газа - на 17%, тогда как спрос на более дорогие марки бензина АИ-95 и АИ-98 снизился.
По мнению экспертов, именно высокая разница в стоимости топлива на различных АЗС стала одной из главных особенностей начала июля.
На фоне перебоев с поставками топлива в регионе на отдельных независимых автозаправочных станциях стоимость бензина уже достигла 125 рублей за литр и выше. Это значительно превышает среднерыночные показатели и вызвало жалобы автомобилистов.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
На ситуацию уже отреагировали в краснодарской антимонопольной службе. В ведомстве сообщили, что после обращений жителей провели анализ ценообразования на региональном рынке топлива и выявили признаки возможного нарушения законодательства. Предупреждения получили несколько операторов АЗС, среди которых сети «Уфимнефть», Atan, «Степная», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера».
Как отметили в антимонопольной службе, сейчас проводится ежедневный мониторинг цен как на розничном, так и на мелкооптовом рынке нефтепродуктов. При выявлении экономически необоснованного роста стоимости топлива ведомство обещает применять меры антимонопольного реагирования. За злоупотребление доминирующим положением предусмотрены крупные, в том числе оборотные, штрафы в размере от 300 тысяч до миллиона рублей. На исполнение предупреждений компаниям отведено десять дней.
При обнаружении необоснованных и завышенных цен на топливо нужно обратиться в антимонопольную службу для решения проблемы. Сделать это можно на официальном портале ведомства или по ссылке.
- Топливо - это товар, от покупки которого отказаться практически невозможно. Если возникает дефицит, цена начинает расти. Поэтому рыночными сегодня можно считать цены и выше 100 рублей за литр. В отдельных случаях стоимость превышает даже 300 рублей. Особенно это касается территорий, где доставка топлива сопряжена с дополнительными рисками, - рассказал «КП»-Кубань» экономист и политолог Роман Иноземцев. - Частные сети закупают топливо дороже и зачастую получают его по остаточному принципу. Из-за этого у них может быть меньше объемов топлива, а себестоимость оказывается выше. Если заставить независимые АЗС продавать топливо дешевле закупочной стоимости, часть из них может просто прекратить работу. Тогда конкуренция на рынке снизится, а в долгосрочной перспективе проиграют сами потребители.