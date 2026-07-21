Били и рвали волосы на голове, за молчание предложили деньги: В коррекционной группе детского сада Сочи творилось страшное

Воспитатели уже уволены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В детском саду в Сочи воспитатели били детей. Все вскрылось, когда одна из мам увидела на теле своего ребенка синяки. Также малыш стал тревожным и не хотел идти по утрам в группу. О травмах сообщили и другие родители - дети приходили домой с кровоподтеками, ссадинами и вырванными клоками волос.

Воспитатели долгое время не признавались в том, что творили с детьми. Тогда родители решили установить диктофон.

«На записях они матерились на детей, обсуждали их в негативном ключе. Мы подняли камеры видеонаблюдения. И там увидели, что детей били и таскали за волосы», - рассказала мама воспитанника детского сада № 35.

По ее словам, руководство детского сада пыталось замять ситуацию. Родителям предложили деньги за молчание. Но они оказались и пошли в полицию.

«Это не решается таким образом. Такие люди не должны работать с детьми», - считают родители.

После того, как родители поняли шум, было проведено служебное расследование.

«Факты подтверждены частично. По итогам расследования виновные педагоги уволены», - сообщили в МЦУ Сочи.

К делу подключилась прокуратура. В ведомстве начали проверку всех фактов.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работниками дошкольного учреждения требований закона, а также полноте принимаемых учреждением мер по профилактике данных нарушений", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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