Атака произошла на Сочи вновь Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Черноморское побережье снова под ударом. Сегодня, 21 июля, в центральном районе Сочи фрагменты сбитого беспилотника упали на территорию храма. Осколки поранили семилетнюю девочку. Ребенок госпитализирован, но, по данным оперативного штаба Краснодарского края, угрозы жизни нет.

Массированная атака БПЛА на Сочи 21 июля 2026 года

Силы ПВО отработали штатно — беспилотник был сбит в воздухе. Однако его обломки рухнули в зоне действующего храма в центре курорта. На место незамедлительно прибыли оперативные и специальные службы. В результате инцидента одна несовершеннолетняя получила ранения. Медики уже оказывают ей всю необходимую помощь.

«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — сообщили в оперштабе Кубани.

Последствия удара БПЛА по Сочи

Это не первый инцидент с беспилотниками в регионе за последнее время. Сочи и другие города Краснодарского края регулярно подвергаются атакам БПЛА. Власти призывают жителей и гостей сохранять бдительность и следовать указаниям экстренных служб. В некоторых районах вводились режимы опасности, аэропорты временно ограничивали работу, а людей просили не покидать дома без необходимости.

Повреждений храма не зафиксировано, пожара не возникло.

«Сегодня во время отражения атаки в Сочи пострадал ребёнок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу. Несовершеннолетней оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всё произошло на территории храма в Центральном районе, там работают специальные и оперативные службы. В Хостинском районе зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, к счастью, людей в нем не было. В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме», - сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Что делать во время атаки БПЛА в Сочи

Власти рекомендуют:

- не приближаться к обломкам и не трогать их руками;

- немедленно сообщать о падении фрагментов по номеру 112;

- в случае объявления воздушной тревоги спускаться в укрытие или подвальные помещения;

- следить за официальными сообщениями оперштаба и МЧС.

Ситуация остаётся на контроле. Спецслужбы продолжают работу.