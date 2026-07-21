Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП
Черноморское побережье снова под ударом. Сегодня, 21 июля, в центральном районе Сочи фрагменты сбитого беспилотника упали на территорию храма. Осколки поранили семилетнюю девочку. Ребенок госпитализирован, но, по данным оперативного штаба Краснодарского края, угрозы жизни нет.
Силы ПВО отработали штатно — беспилотник был сбит в воздухе. Однако его обломки рухнули в зоне действующего храма в центре курорта. На место незамедлительно прибыли оперативные и специальные службы. В результате инцидента одна несовершеннолетняя получила ранения. Медики уже оказывают ей всю необходимую помощь.
«Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — сообщили в оперштабе Кубани.
Это не первый инцидент с беспилотниками в регионе за последнее время. Сочи и другие города Краснодарского края регулярно подвергаются атакам БПЛА. Власти призывают жителей и гостей сохранять бдительность и следовать указаниям экстренных служб. В некоторых районах вводились режимы опасности, аэропорты временно ограничивали работу, а людей просили не покидать дома без необходимости.
Повреждений храма не зафиксировано, пожара не возникло.
«Сегодня во время отражения атаки в Сочи пострадал ребёнок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу. Несовершеннолетней оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всё произошло на территории храма в Центральном районе, там работают специальные и оперативные службы. В Хостинском районе зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, к счастью, людей в нем не было. В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме», - сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Власти рекомендуют:
- не приближаться к обломкам и не трогать их руками;
- немедленно сообщать о падении фрагментов по номеру 112;
- в случае объявления воздушной тревоги спускаться в укрытие или подвальные помещения;
- следить за официальными сообщениями оперштаба и МЧС.
Ситуация остаётся на контроле. Спецслужбы продолжают работу.