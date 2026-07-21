13 объектов недвижимости под вопросом: У экс-главы станицы на Кубани требуют конфисковать имущество через суд

Сергей Безуглов. Фото: администрации станицы Смоленской/архив

Прокуратура Краснодарского края инициировала масштабное судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя Смоленского сельского поселения Северского района Сергея Безуглова.

Как стало известно «КП»-Кубань», ведомство требует обратить в доход государства имущество и финансовые активы экс-чиновника, законность происхождения которых не подтверждена официальными доходами.

Сергей Безуглов возглавил администрацию Смоленского сельского поселения в октябре 2017 года. До перехода на муниципальную службу его деятельность была связана с коммерческим сектором: он работал в сфере грузового автотранспорта и логистики, а также руководил процессом ликвидации предприятия ООО «Смоленское ЖКХ».

В сентябре 2022 года Безуглов переизбрался на второй срок, получив 78,85% голосов избирателей.

В мае 2023 года в региональных медиа распространились сообщения о возможном задержании чиновника представителями силовых ведомств. Администрация поселения оперативно выступила с опровержением, заявив, что руководитель находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности в штатном режиме. Спустя некоторое время Сергей Безуглов официально покинул занимаемую должность.

Отставка была оформлена по собственному желанию, после чего управление администрацией перешло к Роману Зотову.

По Федеральному закону № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности...» надзорное ведомство проверило имущественное положение экс-главы за весь период его работы во главе поселения (2017–2023 годы). Выяснилось, что зафиксированные расходы превысили официальный декларируемый заработок чиновника.

Поданный прокуратурой иск в Северский районный суд затрагивает не только самого Безуглова, но и ряд лиц, которых следствие считает связанными с движением его средств: Татьяну Безуглову — экс-руководителя МУП «Смоленское ЖКХ»; Инну и Василия Здавщик.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении обеспечительных мер. В рамках дела выписано 13 исполнительных листов, наложивших арест на ключевые земельные участки и объекты недвижимости фигурантов до вынесения итогового решения.

К слову, в последней публичной ежегодной декларации за 2021 год за Сергеем Безугловым официально числились: три земельных участка общей площадью около 9 000 кв. м; индивидуальный жилой дом площадью 130 кв. м и квартира площадью 44 кв. м.

Разбирательство по делу об изъятии активов продолжается в районном суде.