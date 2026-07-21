«Запечатлейте мою неземную красоту»: Филипп Киркоров вышел на сцену и попросил зрителей оценить его новый нос

Филипп Киркоров попросил поклонников оценить его новую внешность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров колесит с гастролями по югу страны. Певец уже собрал аншлаг в Сочи. А на последнем концерте в Геленджике срывал аплодисменты зала десятки раз. Король российской эстрады находится в отличной форме - почти два часа он творил шоу для зрителей и сменил не один образ. А еще общался со своими поклонниками, спустившись в зал.

В какой-то момент Киркоров разоткровенничался и признался, что сделал пластику носа. Его новую внешность много обсуждали. Не обошлось без критики. Но Филипп Бедросович уверен - операция только улучшила его лицо.

«Запечатлейте мою неземную красоту - мой новый нос. И что все его ругают? Нос как нос. Шикарный нос! Что они все привязались?», - удивлялся Киркоров.

Филипп Киркоров пообщался со зрителями на концерте в Геленджике

Из зала кинули: «Завидуют!».

На этом общение не закончилось. Киркоров спросил, сколько беременных собралось на концерте и стал угадывать пол будущих детей своих поклонниц.

"Мальчик!" - сказал он, увидев беременную поклонницу - Угадал? Это у меня от папы. Я немножко обладаю дарами ясновидения».

Следующий концерт Киркоров даст 21 июля в Анапе. На него почти не осталось билетов. Чтобы потанцевать под «Цвет настроения синий» в исполнении известного артиста, придется отдать от 7 до 20 тыс рублей.

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