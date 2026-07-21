Выпускники КГУФКСТ приняли участие в выпускном балу от Минспорта и получили красные дипломы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство спорта России вручило награды и красные дипломы лучшим выпускникам спортивных вузов страны, среди которых были студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В торжественной церемонии вручения наград и в торжественном выпускном балу принимал участие лично министр спорта Михаил Дегтярев, а также его заместители и главы департаментов.

Помимо Михаила Дегтярева, который из рук в руки вручал студентам их красные дипломы, на сцену у здания Минспорта поднимался и ректор КГУФКСТ Султан Ахметов.

А среди выпускников Кубанского университета, которые приняли участие в торжественном балу, было сразу девять человек: Анна Архипова, Елизавета Васильева, Софья Вертий, Екатерина Дудкова, Никита Климошенко, Алина Лисаченко, Роман Мирский, Илья Резников и Анна Шульга.

Также специальные призы и подарки выпускникам КГУФКСТ со сцены вручал четырехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Владимир Сальников.

В церемонии принимали участие и другие легенды мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.