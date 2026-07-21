«Прочертят следы на небесной сфере»: Астрофизик рассказал, каких явлений ждать в небе над Кубанью в августе

Заведующий астрофизической оптической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов в студии радио "КП"-Кубань"

Этим летом в ночные часы в небе над Краснодарским краем можно наблюдать метеорные потоки. Конечно, это астрономическое явление хорошо видно за городом, где меньше огней. Но самый лучший вариант – если у вас есть возможность смотреть на звезды и планеты через телескоп.

Заведующий астрофизической оптической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов рассказал в эфире Радио «КП»-Кубань, что мы можем наблюдать уже сейчас, а какие астрономические явления будут видны в небе в августе.

- По 23 августа будет наблюдаться метеорный поток, который называется Южные дельта-Аквариды. Это, конечно, не августовские Персеиды, но в нем тоже много ярких метеоров. В среднем будет от 15 до 30 метеоров в час, но увидеть получится не все, а только самые яркие. Попробуйте сделать фотографии в предрассветные часы, за несколько часов до восхода Солнца. С помощью камеры или смартфона можно создать экспозицию порядка 15-20 секунд, - рассказал Александр Иванов.

В августе на вечернем небе будет и Венера. Причем эта планета движется по орбите, и мы сможем наблюдать, как у нее меняются фазы, прямо как у Луны. Но увидеть поверхность Венеры, к сожалению, не получится из-за ее атмосферы – это буквально раскаленный мир.

Знаменитый метеорный поток Персеиды будет виден в ночь с 12 на 13 августа. Чтобы созерцать эту красоту, нужно два условия – темное небо и незакрытая его часть, где нет лесных массивов, зданий и других сооружений. В общем, подальше от яркости города.

- Персеиды так же, как и большинство метеорных потоков, восходят на востоке, поднимаясь и набирая максимальную высоту на юге. Этот метеорный поток берёт начало из созвездия Персея, и наблюдать его практически так же можно всю ночь, до рассвета. Постепенно он будет подниматься всё выше и выше, на северо-восток, восток и потом постепенно будет перемещаться к зениту. Этот метеорный поток более массивный и активный, а вылетающие из него метеоры – яркие. Ожидается, что стабильно будет пролетать около 100-120 метеоров в час. Так что как минимум два-три десятка точно прочертят красивые яркие следы на небесной сфере, - рассказал Александр Иванов.

Ждать ли на Кубани парад планет? Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ заверил, что как такового события мы не сможем увидеть. Яркость планет будет не столь высока, поэтому увидеть их невооруженным глазом не получится.

- «Парадом планет» я даже постеснялся бы назвать. Да, будут видны три яркие планеты. Если бы они собрались в одном месте, но нет. Будут разбросаны по всему небу. Поэтому тема парада планет скорее надуманная, его не увидеть. То же касается и солнечного затмения. Его видно только в областях, близких к высоким широтам. Это Петербург, Мурманск, Гренландия. Они смогут увидеть, а мы, к сожалению, нет, - пояснил астрофизик.

Итого, из всего списка августовских астрономических событий взору кубанцев будет доступен только метеорный поток Персеиды. Главное, отмечает Александр Иванов, чтобы не подвела погода. И тогда появится еще один приятный бонус – ярко сияющий Млечный Путь.