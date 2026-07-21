Тысячи порций для бойцов: Многодетная мама из Ейска готовит домашнюю еду и передает ее в зону СВО

Анастасия ежедневно готовит домашнюю еду для бойцов СВО Фото: из архива героини

Участники СВО выполняют боевые задачи – и знают, что в тылу есть сильная поддержка. Помогают им и словом, и делом. Волонтеры плетут масксети, собирают гуманитарку из самого необходимого. И передают бойцам то, чего сейчас особенно не хватает, – домашнюю еду, приготовленную любимыми женами и матерями. А вместе с ней – заботу и поддержку.

На кухне в одном из домов Ейска работа кипит ежедневно. 32-летняя Анастасия Юрченко постоянно находится у плиты. Женщина готовит разнообразные и сытные обеды, за которые позже получает искренние слова благодарности от бойцов. Многодетная мама успевает и сына с двумя дочурками воспитывать, и волонтерством заниматься. Ведь не понаслышке знает, как нужна сейчас помощь бойцам, – в зоне СВО находится ее муж.

Посылки для мужа обернулись производством

Готовить для бойцов Анастасия начала полгода назад. На свои средства закупала необходимые продукты. И масштабы доброго дела начали постепенно разрастаться. Сначала женщина отправляла посылки с едой для супруга. На просторах интернета увидела, как можно упаковать еду и не переживать за срок годности. Для этого Анастасия купила автоклав и начала отправлять первые партии обедов.

«Муж угостил в подразделении одного, второго, третьего, пятого, десятого бойца. И следующая партия еды у меня вышла уже не на 200 порций. Она увеличилась, потому что ребятам очень понравилось еда. По видеосвязи я увидела лицо своего супруга – счастливого и довольного оттого, что ест домашнюю, любимую солянку. И поняла, что этим можно его подбодрить. Их всех можно подбодрить и поддержать», – поделилась в беседе с «КП»-Кубань» Анастасия.

О том, как готовит для бойцов, Анастасия начала рассказывать в соцсетях. И к ее блогу потянулись неравнодушные подписчики. В том числе страницу увидели и жены бойцов, которые обратились за помощью.

«Мы связались с одной из женщин. Я готовила партию – на тот момент у меня было 200 порций – и отправила все туда. Позже она писала мне сообщение: “Ты их спасла”», – рассказала Анастасия.

Посылки удается доставлять по-разному. Обращаются к Анастасии напрямую и сами бойцы. Передать еду просят и их жены. Доставляют помощь в том числе волонтеры, которые возят в зону боевых действий гуманитарку.

Как хранится еда

Готовка для бойцов, которую организовала Анастасия, действительно разрастается. В ее пользовании уже два автоклава. Это специальные аппараты, которые позволяют увеличить срок годности еды.

«Возьмем самый обычный суп. Я его готовлю, разливаю по специальным реторт пакетам. Затем запаиваю специальным запайщиком и отправляю в автоклав на определенную температуру – часа на три. Там проходит весь процесс стерилизации, под определенной температурой, давлением. И потом автоклав уходит в режим остывания, который длится в районе 16 часов. То есть еда, которую я закладываю в автоклав, находится там практически сутки», – объяснила Анастасия.

Еду для бойцов волонтер упаковывает в специальные реторт пакеты Фото: из архива героини

Еда хранится в таком пакетике по принципу консервы. Бактерии, из-за которых обеды могут испортиться, такой упаковке не страшны. Хранится продукция в реторт пакетах до года – и даже выдерживает сильную жару.

«Я очень волновалась, но все посылки, которые отправляла сейчас, дошли до ребят целые и свежие. Они мне присылают видеоотчеты, все прекрасно», – добавила женщина.

За последний месяц бойцам удалось отправить более 1 тысячи домашних обедов. Одного автоклава стало не хватать – за счет того, что процесс стерилизации долгий, техника работала бесперебойно. Тогда женщина организовала сбор средств. И неравнодушные подписчики помогли приобрести второй аппарат.

Помощь по всем фронтам

Наваристая солянка, плов, томленые в духовке свиные ребра, гречка с мясом и овощами – это далеко не все, что каждый день старательно готовит для бойцов Анастасия. Вместе с просьбами о помощи она получает искренние благодарности за вкусные домашние обеды, за труд, веру и поддержку.

Анастасия продолжает вести блог в соцсетях. Подписчики помогают по-разному – переводят деньги, заказывают и привозят продукты. Сама Анастасия раньше работала воспитателем, а сейчас полностью окунулась в приготовление еды для бойцов СВО. Женщина рада любой помощи.

«Всему рада, когда и мясо привозят, и крупы, и макароны. Кто-то переводит деньги, на них я приобретаю реторт пакеты, потому что упаковка из 300-400 штук стоит 5-6 тысяч рублей», – рассказала волонтер.

За последний месяц удалось отправить более 1 тысячи порций Фото: из архива героини

Пока Анастасия трудится и готовит для бойцов одна. Но хотела бы расширять доброе дело.

«Пока есть возможность, готовлю для наших бойцов. Хочется, чтобы даже вдали от дома они почувствовали тепло, заботу и вкус настоящей домашней кухни», – сказала волонтер.