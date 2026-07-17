Фото: Ольга ЮШКОВА.
Муниципальный центр управления Краснодара опубликовал свежую оперативную сводку о работе автозаправочных станций в городе на утро 17 июля. На данный момент в краевой столице функционируют 63 АЗС.
«В течение дня ситуация меняется», – предупредили в МЦУ Краснодара.
Доступность марок топлива на работающих заправках:
- АИ-92 — есть в наличии на 46 АЗС;
- АИ-95 — доступен на 40 АЗС;
- АИ-100 — можно приобрести на 9 АЗС;
- Дизельное топливо— отпускается на 57 АЗС.
«Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
«Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров.
«Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
«Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, а также два участка на трассе Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина и по направлению от него в город).
Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнёва, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная.
«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
PNB: Монтажников.
Одиночные заправки других брендов: «Татнефть» (Ростовское шоссе), «Ирбис» (Степана Разина), «ОПТИ» (Красных Партизан), «ЮНК» (Российская), «Партнер» (Уральская), «Petrol» (70-летия Октября).
Временные ограничения и закрытые объекты
На ряде автозаправочных комплексов по решению руководства сетей действуют временные ограничения – отпуск топлива производится исключительно напрямую в баки автомобилей (налив в канистры и стороннюю тару не осуществляется).
Кроме того, 40 заправок города временно не отпускают топливо, а еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.
«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», – прокомментировали местные власти.
Автомобилистов убедительно просят не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на действующих станциях и обеспечит доступность бензина для водителей.