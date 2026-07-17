В Краснодаре работают 63 АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

Муниципальный центр управления Краснодара опубликовал свежую оперативную сводку о работе автозаправочных станций в городе на утро 17 июля. На данный момент в краевой столице функционируют 63 АЗС.

«В течение дня ситуация меняется», – предупредили в МЦУ Краснодара.

Ситуация с бензином в Краснодаре 17 июля 2026

Доступность марок топлива на работающих заправках:

- АИ-92 — есть в наличии на 46 АЗС;

- АИ-95 — доступен на 40 АЗС;

- АИ-100 — можно приобрести на 9 АЗС;

- Дизельное топливо— отпускается на 57 АЗС.

Адреса работающих автозаправок в Краснодаре 17 июля 2026

«Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.

«Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров.

«Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.

«Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, а также два участка на трассе Краснодар — Кропоткин (возле хутора Ленина и по направлению от него в город).

Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнёва, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.

Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.

«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная.

«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.

PNB: Монтажников.

Одиночные заправки других брендов: «Татнефть» (Ростовское шоссе), «Ирбис» (Степана Разина), «ОПТИ» (Красных Партизан), «ЮНК» (Российская), «Партнер» (Уральская), «Petrol» (70-летия Октября).

Временные ограничения и закрытые объекты

На ряде автозаправочных комплексов по решению руководства сетей действуют временные ограничения – отпуск топлива производится исключительно напрямую в баки автомобилей (налив в канистры и стороннюю тару не осуществляется).

Кроме того, 40 заправок города временно не отпускают топливо, а еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», – прокомментировали местные власти.

Автомобилистов убедительно просят не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на действующих станциях и обеспечит доступность бензина для водителей.