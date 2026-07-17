На Кубани запустили школу сельских блогеров

В регионе ищут сельских блогеров Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

«Дом журналистики» запустил в Краснодарском крае проект «Сельский блогер». Его участники научатся создавать контент о жизни в станицах, хуторах и селах. На бесплатное обучение отберут 40 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Программа включает три модуля: фото- и видеосъемку, написание текстов, продвижение в социальных сетях, работу с искусственным интеллектом и аудиторией. Участники также узнают, как находить партнеров и монетизировать контент. Между занятиями они будут выполнять задания при поддержке кураторов, а к финалу запустят собственный медиапроект.

«Мы рассчитываем создать пул авторов, которые будут продвигать село, рассказывать, чем оно живет, насколько привлекательно и какие возможности там есть», - рассказала руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.

Стать сельским блогером может практически каждый. Например, в Полтавском районе уже создали отдельный чат «Жить в станице», куда местным жителям предлагают присылать фотографии и видео о своей повседневной жизни. Это могут быть истории о работе по хозяйству, поливе огорода, выращивании картофеля и цветов или создании полезных приспособлений из подручных материалов. Лучшие сюжеты журналисты покажут землякам.

Подать заявку на бесплатное обучение могут жители сельских территорий Кубани. Поучаствовать в проекте приглашают жителей всех районов Краснодарского края. Опыт в блогинге и профессиональная техника не требуются. Регистрация продлится с 15 июля по 15 августа по ссылке.