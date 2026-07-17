Калитки - как местный колорит: Фотограф показал жизнь без прикрас вдоль реки Кубань

Фото: Артем Панфилов

Артем Панфилов вырос в городе Новокубанске и годами фотографировал знакомые южные пейзажи. Но одна мысль не давала ему покоя, хотелось увидеть главную реку региона целиком — от горных истоков до низовьев, проследить, как вместе с руслом меняются дома, лица и человеческие судьбы.

В этом году фотограф наконец превратил мечту в маршрут. Вместе с женой и дочерью он отправился в двухнедельную экспедицию вдоль Кубани через четыре региона России – по Карачаево-Черкесии, Ставропольскому и Краснодарскому краям и Адыгее. Семья начала путешествие у аула Учкулан, а завершила в районе Варениковской Темрюка.

- На берегах Кубани расположено более 150 городов, станиц, хуторов, аулов и поселков. Увидеть каждый за две недели было невозможно. Пришлось безжалостно сокращать маршрут, выбирая крупные населенные пункты и места, без которых рассказ в снимках о реке оказался бы неполным. За 14 дней мы побывали в 52 населенных пунктах, проехали около двух тысяч километров, а я сделал почти десять тысяч фотографий, - рассказал Артем Панфилов.

Фото: Артем Панфилов

В среднем фотограф нажимал на кнопку затвора более 700 раз в день. Но главным трофеем стали не гигабайты кадров, а возможность увидеть, как одна река связывает четыре региона и множество совершенно разных мест.

- Это впечатления на всю жизнь. Я увидел Кубань и жизнь вдоль нее во всех возможных проявлениях, - признается путешественник.

Фото: Артем Панфилов

Панфилов сознательно не собирал туристический каталог. В его объектив редко попадали новые фасады, свежая плитка и идеальные набережные. Фотограф искал другое: покосившиеся заборы, старые дома, сельские улицы, заросшие дворы и людей, которым не нужно позировать, чтобы выглядеть настоящими.

- Я действительно избегаю новых домов, асфальтированных улиц и современного благоустройства. Но это не значит, что хочу показать село с худшей стороны. Я ищу свидетельства неприукрашенной провинциальной жизни на Юге — то, что близко лично мне. По-моему, это красиво, - объясняет Артем.

Фото: Артем Панфилов

В его работах нет желания пожалеть деревню или противопоставить ее городу. Старый дом здесь – не символ упадка, а след времени.

Фото: Артем Панфилов

Неожиданными героинями поездки стали обычные и сельские калитки. Деревянные, железные, выцветшие, резные, сваренные из подручных деталей.

- Сначала фотографировал их почти бессознательно. Только к концу путешествия заметил, что собрал полноценную коллекцию, - отметил Артем.

Фото: Артем Панфилов

Именно эта серия получила особенно теплый отклик в социальных сетях. Пользователи узнали в кадрах дворы бабушек, улицы детства и тот самый скрип двери, который невозможно передать фотографией, но легко вспомнить, глядя на нее.

Фотограф продолжает разбирать фотографии из путешествия вдоль Кубани и собирает для пользователей новые атмосферные подборки, которые передают деревенский вайб. В планах продолжать показывать красоту Краснодарского края, вызывающую настольгию.

Фото: Артем Панфилов