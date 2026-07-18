Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП
В разгар летнего сезона Сочи подтвердил репутацию безусловного лидера отечественной индустрии отдыха. Глава города-курорта Андрей Прошунин во время масштабной пресс-конференции озвучил актуальные показатели готовности прибрежной инфраструктуры. В этом году рекордные 133 сочинские пляжные зоны успешно прошли добровольную классификацию Министерства экономического развития РФ и получили знаки отличия, что на пять объектов больше по сравнению с прошлым годом.
Всего на территории Большого Сочи для отдыхающих открыто около 180 благоустроенных пляжей. По результатам строгой государственной экспертизы ведомственные награды распределились следующим образом: 66 территорий удостоены высшей категории — «Синего флага», 46 получили зеленые флаги, а 21 — желтые.
Наличие «Синего флага» гарантирует туристам соблюдение строжайших критериев качества. На таких пляжах в обязательном порядке создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, развернута современная сервисная инфраструктура, дежурят экстренные службы, а главное — чистота морской воды подтверждена регулярными лабораторными исследованиями. Динамика развития проекта впечатляет: если на старте федеральной программы сертификации в 2022 году Сочи располагал лишь 29 флагами качества, то сегодня этот показатель вырос более чем в четыре раза.
В текущем сезоне муниципальные власти применили комплексный подход к обеспечению общественного порядка и безопасности отдыхающих. На галечной полосе и в зонах купания смонтировано более 2 тысяч камер видеонаблюдения, причем четверть из них (свыше 500 единиц) интегрирована в общегородскую интеллектуальную систему «Безопасный город». Пляжные территории получили паспорта антитеррористической защищенности, а к патрулированию набережных привлечены сотрудники частных охранных организаций и сезонные пункты полиции. Для удобства гостей и сохранности их имущества внедрены индивидуальные ячейки хранения.
Особое внимание уделено предотвращению происшествий на воде. Безопасность отдыхающих обеспечивают более 750 профессиональных матросов-спасателей, прошедших специализированное обучение. Перед открытием сезона водолазные группы детально обследовали и очистили морское дно во всех санкционированных зонах купания. Для семейного отдыха оборудованы специальные детские сектора, глубина воды в которых строго ограничена отметкой 1,2 метра и обозначена предупредительными поплавками.
Вопросы экологии остаются в приоритете у администрации курорта. С мая специалисты провели уже более 3,5 тыс. лабораторных исследований проб морской воды, забираемых в 44 мониторинговых точках по всему побережью. Всего до конца октября планируется выполнить не менее 6 тыс. таких анализов. На сегодняшний день все исследованные пробы полностью соответствуют жестким санитарно-гигиеническим нормативам. Дополнительно эксперты Роспотребнадзора регулярно проверяют пляжный грунт на присутствие нефтепродуктов — загрязнений или отклонений от нормы не выявлено.
Параллельно на курорте внедряются стандарты устойчивого развития и эстетического единообразия.
Торговые павильоны, кафе и пляжное оборудование приведены к единому дизайн-коду с использованием преимущественно натуральных материалов. Уличное освещение модернизировано с установкой энергосберегающих приборов.
Инфраструктура пляжей Сочи активно насыщается спортивными объектами. На набережных обустроены современные зоны для воркаута, установлены уличные тренажеры, подготовлены площадки для пляжного волейбола. В рамках масштабной реновации популярного пляжа «Маяк» был открыт современный корт для падел-тенниса, а сама территория защищена от разрушительного воздействия штормов новыми горизонтальными волноломами из природного камня. Пляж «Ривьера» традиционно ориентирован на семейный отдых: здесь расширено количество тенистых аэрариев, оборудованы бесплатные игровые зоны с мягким покрытием для детей, установлены столы для настольного тенниса и специализированное оборудование для текбола. Практически на всех пляжах Сочи работают сертифицированные серф-станции, профессиональные инструкторы которых проводят безопасные тренировки по серфингу и виндсерфингу.
Благодаря слаженной работе муниципальных властей, контролирующих органов и арендаторов пляжей, Сочи демонстрирует пример успешного сочетания высоких рекреационных нагрузок и образцового экологического порядка, гарантируя миллионам гостей здоровый и комфортный отдых.