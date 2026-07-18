Пляж "Ривьера" один из тех, который получил стандарт качества Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В разгар летнего сезона Сочи подтвердил репутацию безусловного лидера отечественной индустрии отдыха. Глава города-курорта Андрей Прошунин во время масштабной пресс-конференции озвучил актуальные показатели готовности прибрежной инфраструктуры. В этом году рекордные 133 сочинские пляжные зоны успешно прошли добровольную классификацию Министерства экономического развития РФ и получили знаки отличия, что на пять объектов больше по сравнению с прошлым годом.

Обстановка на пляжах Сочи 18 июля 2026 года

Всего на территории Большого Сочи для отдыхающих открыто около 180 благоустроенных пляжей. По результатам строгой государственной экспертизы ведомственные награды распределились следующим образом: 66 территорий удостоены высшей категории — «Синего флага», 46 получили зеленые флаги, а 21 — желтые.

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Наличие «Синего флага» гарантирует туристам соблюдение строжайших критериев качества. На таких пляжах в обязательном порядке создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, развернута современная сервисная инфраструктура, дежурят экстренные службы, а главное — чистота морской воды подтверждена регулярными лабораторными исследованиями. Динамика развития проекта впечатляет: если на старте федеральной программы сертификации в 2022 году Сочи располагал лишь 29 флагами качества, то сегодня этот показатель вырос более чем в четыре раза.

Безопасность на суше и в воде

В текущем сезоне муниципальные власти применили комплексный подход к обеспечению общественного порядка и безопасности отдыхающих. На галечной полосе и в зонах купания смонтировано более 2 тысяч камер видеонаблюдения, причем четверть из них (свыше 500 единиц) интегрирована в общегородскую интеллектуальную систему «Безопасный город». Пляжные территории получили паспорта антитеррористической защищенности, а к патрулированию набережных привлечены сотрудники частных охранных организаций и сезонные пункты полиции. Для удобства гостей и сохранности их имущества внедрены индивидуальные ячейки хранения.

Особое внимание уделено предотвращению происшествий на воде. Безопасность отдыхающих обеспечивают более 750 профессиональных матросов-спасателей, прошедших специализированное обучение. Перед открытием сезона водолазные группы детально обследовали и очистили морское дно во всех санкционированных зонах купания. Для семейного отдыха оборудованы специальные детские сектора, глубина воды в которых строго ограничена отметкой 1,2 метра и обозначена предупредительными поплавками.

Экологический заслон и благоустройство

Вопросы экологии остаются в приоритете у администрации курорта. С мая специалисты провели уже более 3,5 тыс. лабораторных исследований проб морской воды, забираемых в 44 мониторинговых точках по всему побережью. Всего до конца октября планируется выполнить не менее 6 тыс. таких анализов. На сегодняшний день все исследованные пробы полностью соответствуют жестким санитарно-гигиеническим нормативам. Дополнительно эксперты Роспотребнадзора регулярно проверяют пляжный грунт на присутствие нефтепродуктов — загрязнений или отклонений от нормы не выявлено.

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно на курорте внедряются стандарты устойчивого развития и эстетического единообразия.

Торговые павильоны, кафе и пляжное оборудование приведены к единому дизайн-коду с использованием преимущественно натуральных материалов. Уличное освещение модернизировано с установкой энергосберегающих приборов.

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Инфраструктура пляжей Сочи активно насыщается спортивными объектами. На набережных обустроены современные зоны для воркаута, установлены уличные тренажеры, подготовлены площадки для пляжного волейбола. В рамках масштабной реновации популярного пляжа «Маяк» был открыт современный корт для падел-тенниса, а сама территория защищена от разрушительного воздействия штормов новыми горизонтальными волноломами из природного камня. Пляж «Ривьера» традиционно ориентирован на семейный отдых: здесь расширено количество тенистых аэрариев, оборудованы бесплатные игровые зоны с мягким покрытием для детей, установлены столы для настольного тенниса и специализированное оборудование для текбола. Практически на всех пляжах Сочи работают сертифицированные серф-станции, профессиональные инструкторы которых проводят безопасные тренировки по серфингу и виндсерфингу.

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря слаженной работе муниципальных властей, контролирующих органов и арендаторов пляжей, Сочи демонстрирует пример успешного сочетания высоких рекреационных нагрузок и образцового экологического порядка, гарантируя миллионам гостей здоровый и комфортный отдых.