Юлия Григоренко стала жертвой банды, которая следила за ней Фото: с личной страницы в соцсети..

Ноябрь 2023 года. Новороссийск. 38-летняя Юлия Григоренко вышла из фитнес-клуба и села в машину. Домой она не вернулась. Ее муж Роман получил сообщение: «Юля похищена. Хочешь забрать ее живой — переведи 26 биткоинов». Сумма выкупа — 87 миллионов рублей. Позже тело женщины обнаружат в лесу с 15 ножевыми ранениями.

Убийство жены бизнесмена в Новороссийске

В оперативных службах сработала информация: к похищению может быть причастен ранее судимый Ридван Алиев, отбывавший срок за нападения на людей. За ним установили наружное наблюдение. Оперативники выяснили, что Алиев перед преступлением вступил в контакт с Кареном Торояном, а тот уже привлек своего друга Ашота Агаяна. Наружку поставили и за ними.

Задерживать сразу не стали — рассчитывали, что банда выведет к месту, где удерживают женщину. Но спустя сутки стало понятно: медлить нельзя. После задержания фигуранты начали давать показания и указали, куда вывезли тело. Следственно-оперативная группа обнаружила труп потерпевшей.

К тому моменту главарь банды, 30-летний Алиев, уже был мертв. Его задержали в кратчайший срок, но после доставления в отдел полиции у него случился сердечный приступ.

«Куратор» и планы на «богатых людей»

По словам свидетелей, Алиев, употребив наркотики, рассказывал о планах создать ОПГ для разбойных нападений и убийств «именно на богатых людей». В его арсенале был пневматический пистолет и ржавый боевой пистолет. Он планировал закупить оружие и расширять группировку. Выход из неё, по его словам, был только один — «через смерть».

Информацию о «богатых людях» Алиев получал от знакомого адвоката. Он показывал соучастникам дома потенциальных жертв и обсуждал планы: «залететь», связать, ограбить и убить хозяина.

Алиев заприметил Юлию, когда она ездила по городу на дорогостоящем автомобиле. Он изучил её распорядок: приезжал к месту работы, наблюдал около дома, у школы, где она оставляла дочь.

За два дня до похищения Юлии сообщники угнали автомобиль. 20 ноября 2023 года они напали на владельца легковушки в гаражном кооперативе, угрожали оружием, обездвижили электрошокером, связали и положили в багажник. Несколько часов на угнанной машине следили за предполагаемой жертвой. Владельца позже отпустили, из салона забрали видеорегистратор.

24 ноября 2023 года они угнали ещё одно авто по той же схеме. В тот день Юлия Григоренко не вернулась с тренировки. Её похитили прямо у фитнес-клуба и увезли в лес, где нанесли 15 ножевых ранений.

СМС с требованием выкупа

Роман Григоренко получил сообщение на телефон. Требовали 26 биткоинов. В тексте угрожали: «У нас уши и глаза везде. При малейшем сомнении мы её убьём. У тебя есть 10 суток». Роман ответил, что отдаст деньги, и попросил подтвердить, что Юля жива. Он попытался позвонить на номер, но телефон уже был вне зоны действия сети. Алиев купил его для разового использования.

Переводить деньги Роман не пытался. Всё происходило под контролем оперативных служб. Полиция пыталась установить принадлежность номера и его местонахождение, но безуспешно.

В телефонах подсудимых обнаружили переписку. Тороян переслал Агаяну новость о вооружённом нападении на инкассаторов в Москве, где похитили 300 миллионов рублей, и написал: «У меня куратор орёт, почему это, бл***, не мы были». В ответ Агаян прислал голосовое: «Как бы знать самому, брат, какое-то такое же движение сделать и всё». «Куратором» Тороян называл Алиева.

Суд: версия «спецзадания» и спор о компенсации

Судебное следствие идёт с 2025 года. Подсудимые Тороян и Агаян не отрицают, что похищали и везли женщину в лес, но утверждают, что убил её Алиев. Они также заявляют, что выполняли задание спецслужб — версия, которую следствие отвергает.

Потерпевший Роман Григоренко заявил гражданский иск о возмещении морального вреда на 200 миллионов рублей. Тороян возразил: «Я не убивал Григоренко. Утрата невосполнима, но сумма завышена». В ответ Роман Григоренко заявил в суде: «Никакие деньги не вернут мою супругу. Я требую их не для того, чтобы разбогатеть, а чтобы они поняли и содрогнулись».

Следующее заседание назначено на 30 июля. Стороны перейдут к прениям.