Вертолет выполнял сельхозработы. Фото: Южная транспортная прокуратура

Вечером 18 июля в небе над Калининским районом Краснодарского края произошла трагедия. Сельскохозяйственный вертолёт Ми-2, выполнявший обработку полей, рухнул на землю в двух километрах от станицы Калининской, в районе её западной окраины. Пилот воздушного судна погиб.

Крушение вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, после падения вертолёта возник пожар на площади около 20 квадратных метров. Огонь оперативно ликвидировали, однако спасти пилота не удалось.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи проводят осмотр места крушения и рассматривают различные версии произошедшего.

Это уже второй подобный инцидент на Кубани за последний месяц. 24 июня в Славянском районе также при проведении сельхозработ разбился вертолёт Ми-2, пилот погиб.

Обстоятельства и причины новой авиакатастрофы выясняются. Следствие продолжается.