Опубликованы адреса АЗС, где есть бензин 19 июля. Фото: архив "КП"

Утром 19 июля в Краснодаре работает 60 АЗС. Количество заправок, готовых отпускать бензин, увеличилось на 2.

Где есть бензин в Краснодаре 19 июля 2026

Сейчас в городе можно купить бензин марки АИ-92 на 43 АЗС, АИ-95 на 35, АИ-100 на 8, а дизель на 55 заправках.

Какие заправки работают 19 июля 2026

АЗС в Краснодаре работают по следующим адресам:

«Роснефть»: Селезнева, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.

«Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская.

«Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе.

«Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.

«Rusoil»: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.

«Татнефть» на Ростовском шоссе.

«СитиОйл»: Мачуги, Сормовская.

«Atan»: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.

«Ирбис» на Степана Разина.

«PNB»: Монтажников, Шевченко.

«ОПТИ» на Красных Партизан.

«ЮНК» на Российской.

«Партнер» на Уральской.

«Petrol» на 70-летия Октября.

Часть заправок отпускают бензин только в баки. Это сделано для того, чтобы топлива хватило для всех водителей.

На утро 19 июля в Краснодаре временно не работает 54 заправки, 11 из них закрыты на ремонт.

"Ситуация с бензином в течение дня меняется", - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.