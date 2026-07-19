Два танкера атакованы беспилотниками в морском терминале КТК в Новороссийске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Морской терминал "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске подвергся террористической атаке 19 июля. Это произошло во время погрузочных операций на танкерах «ASIA» и «NISSOS IOS».
"Судна подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отметили в пресс-службе КТК.
В это время на борту находились международные экипажи. В частности, «ASIA» ходит под флагами Либерии, «NISSOS IOS» - Маршалловых островов. К счастью, люди во время атаки БПЛА не пострадали.
"Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК , а также подрядных организаций нет. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась", - отметили в консорциуме.
После атаки БПЛА на борту танкера «ASIA» начался пожар. Он был оперативно потушен силами КТК.
По информации пресс-службы консорциума, разлива нефти допущено не было, судна находятся в исправном состоянии. Сейчас проводят оценку полученных повреждений.
В КТК отметили, что это пятый случай атаки на морской терминал в Новороссийске, который является гражданским объектом.
"В отношении КТК не вводилось санкционных или ограничительных мер, что свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании", - заявили в "Каспийском Трубопроводном Консорциуме".