Два танкера атакованы беспилотниками в морском терминале КТК в Новороссийске

Пожар на одном из танкеров был оперативно потушен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Морской терминал "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске подвергся террористической атаке 19 июля. Это произошло во время погрузочных операций на танкерах «ASIA» и «NISSOS IOS».

"Судна подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отметили в пресс-службе КТК.

В это время на борту находились международные экипажи. В частности, «ASIA» ходит под флагами Либерии, «NISSOS IOS» - Маршалловых островов. К счастью, люди во время атаки БПЛА не пострадали.

"Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК , а также подрядных организаций нет. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась", - отметили в консорциуме.

После атаки БПЛА на борту танкера «ASIA» начался пожар. Он был оперативно потушен силами КТК.

По информации пресс-службы консорциума, разлива нефти допущено не было, судна находятся в исправном состоянии. Сейчас проводят оценку полученных повреждений.

В КТК отметили, что это пятый случай атаки на морской терминал в Новороссийске, который является гражданским объектом.

"В отношении КТК не вводилось санкционных или ограничительных мер, что свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании", - заявили в "Каспийском Трубопроводном Консорциуме".