Досрочно сняли мантию: Двое судей на Кубани лишились постов по решению квалификационной коллегии

Двое судей ушли в отставку. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о прекращении полномочий своих коллег. Досрочно будут вынуждены снять мантию двое судей.

Первый - судья из Сочи Виталий Лопухин. Решение об его отставке было принято после проверки обращения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В итоге на судью наложено дисциплинарное взыскание в виде прекращения полномочий и лишения седьмого квалификационного класса.

Еще один судья, лишенный полномочий, - Манолис Керасов из Новороссийска. Дисциплинарное взыскание он получил после обращения Ю. Ушакова.

Также замечание получила судья Прикубанского районного суда Краснодара Юлия Бубнова. Дисциплинарное производство началось после жалобы от одного из участников судебного процесса.

На этом же внеочередном заседании Квалификационной коллегии судей Краснодарского края судья Краснодарского краевого суда, двое судей Арбитражного суда Кубани и двое судей районного и городского судов Краснодарского края прошли аттестацию. Им присвоены соответствующие квалификационные классы, сообщили в пресс-службе ведомства.